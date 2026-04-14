Poio completa las obras de la PO-308 con la reforma del parking de A Barca

Con las obras de la PO-308 entre A Barca y Casal de Ferreirós aún en marcha y con varios meses de ejecución por delante, con un carril de tráfico cortado, el Concello de Poio planifica nuevas obras en la zona. Además de actuaciones en A Caeira, está en proyecto la reforma del parking público de A Barca, a las puertas del centro comercial.

El Consello da Xunta dio ayer luz verde al convenio con el Concello para colaborar en las obras de mejora de ese parking con un presupuesto de 228.375. La actuación se enmarca en el Plan Hurbe, destinado a apoyar las administraciones locales en intervenciones urbanísticas en entornos urbanos y también en la mejora de equipamientos.

Se desarrollará «en una zona de elevada actividad comercial y de servicios, con presencia de tráfico rodado y peatonal continuo», según la Xunta, que añade que «el entorno forma parte de la estructura viaria principal y conecta con la PO-308, constituyendo un espacio de gran relevancia para la movilidad local».

El objetivo es mejorar las vías de acceso al centro comercial, así como el aparcamiento público existente, «para alcanzar un entorno más seguro, accesible y visualmente homogénea, garantizando la continuidad de los itinerarios peatonales y de vehículos».

En concreto, se busca resolver las actuales deficiencias tanto en el firme como de accesibilidad en la zona de estacionamiento, donde las diferencias de altura entre los carriles y las aceras generan barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de las personas con diversidad funcional. De este modo, se abordará la mejora y rehabilitación del firme y de las aceras existentes, mediante el reasfaltado general de las vías, la eliminación de barreras arquitectónicas, principalmente en la explanada de estacionamiento, y la sustitución de las baldosas deterioradas.

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Se trata de una intervención «para reforzar el papel de este espacio como nudo de conexión comercial y urbano, para mejorar la experiencia de uso de la ciudadanía y optimizar la capacidad de los pavimentos» A través del convenio autorizado ayer, la Xunta financiará el 70% del coste de la actuación (159.862 euros) y contratará y ejecutará las obras, que tendrán un plazo de ejecución de tres meses. Por su parte, el Concello asumirá el 30% restante (68.512 euros) asume la redacción del proyecto y el mantenimiento de la actuación una vez finalizada.