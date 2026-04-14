Misión retorno para la Virgen Blanca

El hueco superior del retablo mayor del monasterio de San Salvador de Lérez lleva casi un siglo ocupado por una pieza de escayola. Es un parche temporal que ha acabado por hacerse crónico. La parroquia, encabezada por el sacerdote Manuel Chouciño, prevé iniciar los pasos diplomáticos para recuperar a la auténtica titular de ese espacio: la Virgen Blanca, una talla renacentista del siglo XVI que custodia el Museo de Pontevedra desde los años treinta del pasado siglo. La intención de la comunidad es abrir una vía de diálogo con la institución provincial para propiciar el regreso de la que está considerada como una de las representaciones marianas más hermosas del Renacimiento español en Galicia.

La salida de la imagen de Lérez no fue un destierro, sino una maniobra de salvaguarda. En el convulso contexto previo a la Guerra Civil, el entonces párroco, don Leandro Carnota, decidió trasladar la pieza más valiosa del templo para protegerla de hipotéticos asaltos. Aunque ningún templo de Galicia llegó a sufrir ataques y el monasterio se salvó íntegramente, la Virgen Blanca quedó depositada en el Museo. Nunca se concibió como una entrega definitiva. Atribuida al escultor João de Ruão, figura clave de la escuela de Coimbra, la talla es un testimonio tangible del fluido intercambio artístico entre Galicia y Portugal durante el siglo XVI.

Se trata de una obra totalmente policromada en origen, de impecable factura, como constata el Museo, que muestra el ideal de belleza renacentista en la representación de la Virgen, que aparece vestida como una joven rica del Renacimiento.

Desde la parroquia de Lérez insisten en que el proceso de reclamación carece de aristas polémicas. No buscan la confrontación, sino el retorno natural de la pieza a su lugar de origen.

Desde la parroquia de Lérez insisten en que el proceso de reclamación carece de aristas polémicas. No buscan la confrontación, sino el retorno natural de la pieza a su lugar de origen

Y es que el proceso, insiste el párroco, no nace del conflicto. «Vamos a empezar un diálogo con ellos con normalidad, porque no hay ningún elemento traumático ahí y no tenemos por qué entrar en confrontación tampoco. La idea es que vuelva a su lugar de origen, que es aquí, el monasterio, evidentemente», reflexiona.

Este movimiento para repatriar la talla renacentista es solo la punta de lanza de un programa de recuperación del patrimonio mueble del cenobio, que acusa el paso del tiempo y, en algunos casos, el impacto de intervenciones desafortunadas. En la parte superior del retablo dedicado a San Benito resiste en silencio la imagen más primitiva del santo que conserva el templo, datada posiblemente en el siglo XV. Aunque su valor histórico es innegable, la pieza evidencia un deterioro notable: la policromía y las estofas están muy apagadas y la madera presenta signos de un antiguo ataque de xilófagos. La parroquia ya trabaja en la redacción de un proyecto de restauración para someterlo a la aprobación de Patrimonio y frenar el desgaste físico de la talla.

El monasterio se prepara para una rehabilitación integral. El objetivo es aprovechar la envergadura del histórico edificio para convertirlo en un gran centro interparroquial al servicio de toda la vicaría de Pontevedra

El bisturí de los restauradores también deberá aplicarse sobre otros elementos que configuran la identidad visual del templo. En la lista de urgencias figura un pequeño retablo de finales del siglo XVIII de procedencia incierta, que actualmente alberga una figura de la Virgen de Fátima, y la extensa balaustrada del coro. Esta gran barandilla de madera policromada ha perdido su viveza original y requiere un tratamiento integral que, según avanza Chouciño, transformará por completo la percepción lumínica y visual del interior de la iglesia.

A estas tareas se suma la necesidad de enmendar los errores del pasado, repasando restauraciones previas en otros retablos del templo cuya baja calidad ha provocado el desprendimiento de piezas y reintegraciones mal ejecutadas que ahora amenazan ruina.

Si los plazos previstos se cumplen, este mismo verano abrirá sus puertas una tienda en el recinto conventual. Esta primera fase de consolidación del proyecto busca generar una vía constante de ingresos propios que permita a la parroquia oxigenar las cuentas

La recuperación de las tallas y retablos se enmarca en un escenario estructural mucho más amplio. El monasterio se prepara para una rehabilitación integral que trasciende lo puramente arquitectónico para entrar de lleno en lo funcional y lo pastoral. El objetivo es aprovechar la envergadura del histórico edificio para convertirlo en un gran centro interparroquial al servicio de toda la vicaría de Pontevedra, encajando este proyecto en el planteamiento diocesano general. Se trata de dar vida a unos muros centenarios para acoger los encuentros de distintas comunidades, además de abrir el espacio a asociaciones y colectivos ciudadanos que requieran un lugar acondicionado para celebrar eventos puntuales.

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Para materializar esta compleja hoja de ruta, actualmente se está perfilando el plan director que guiará y pondrá orden a las distintas fases de la intervención en el edificio. No obstante, la maquinaria ya se ha puesto en marcha con un primer paso puramente pragmático y enfocado en la autofinanciación. Si los plazos previstos se cumplen, este mismo verano abrirá sus puertas una tienda en el recinto del monasterio. Esta primera fase de consolidación del proyecto busca generar una vía constante de ingresos propios que permita a la parroquia oxigenar las cuentas y garantizar que la falta de recursos no sea un freno para continuar con la resurrección integral del conjunto histórico.