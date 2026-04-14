Juan Carlos I adelanta su viaje y llega este martes a Sanxenxo en su primera visita del año a Galicia
N. D.
Juan Carlos I llega este martes a Sanxenxo en su primera visita del año a Galicia para participar en las regatas que se disputan el fin de semana.El rey emérito tenía previsto llegar este miércoles a la comunidad gallega pero, finalmente, lo hace a última hora de este martes.
Esta es la primera vez que el padre de Felipe VI visite Galicia en lo que va de año, tras cancelar su viaje previsto para marzo y permanecer en Abu Dhabi debido a la situación en Oriente Medio.
Asimismo, este viaje se produce después de que el exjefe del Estado haya recibido este sábado un premio en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias, bajo el título 'Reconciliación'.
Juan Carlos I ya está inscrito en la tripulación del 'Bribón' para participar en la regata que tendrá lugar este sábado y domingo en la ría de Pontevedra.
En las últimas semanas, el rey emérito ha protagonizado varios actos públicos en España y Francia.
El pasado 5 de abril asistió, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, a la reaparición del torero Morante de la Puebla en la plaza de la Maestranza de Sevilla en su primera visita a España desde el pasado mes de noviembre.
El día siguiente, lunes 6, se desplazó a Cascais (Portugal) tras pernoctar en Sevilla; el sábado 11 recibió en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación', escritas junto a Laurence Debray, y el domingo viajó a Vitoria para visitar la Clínica de Eduardo Anitua, donde suele pasar revisiones médicas.
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