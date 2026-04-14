Invitan a asistir al centro de atención a mayores

El Centro de Atención a Persoas Maiores del municipio de Marín abrirá sus puertas al público este jueves 16 de abril en una jornada pensada para dar a conocer sus instalaciones, su funcionamiento y los servicios que presta a la población. La actividad se desarrollará en horario de mañana, de 11.00 a 13.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 19.00.

Durante la visita, las personas asistentes podrán recorrer todo el centro y recibir información detallada sobre la actividad que realizan. El espacio está situado en la calle Alcalde Ezequiel Massoni, 7, 1º. Desde la organización recomiendan confirmar asistencia en el 636 578 034.