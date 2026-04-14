Extinguido un incendio en una vivienda de Os Praceres sin daños personales

Un incendio declarado este martes en una vivienda de Os Praceres, en la parroquia pontevedresa de Lourizán, se saldó sin heridos, aunque provocó daños materiales en el inmueble. Los bomberos municipales acudieron al lugar poco después de recibir el aviso, ya en la primera hora de la tarde.

El fuego afectó a un piso situado en la segunda planta de un edificio próximo a la rotonda de acceso a la autovía de Marín. En las labores de intervención participaron efectivos del Parque Municipal de Bomberos de Pontevedra, con apoyo de la Policía Local y de Protección Civil.

Noticias relacionadas

Según indicaron fuentes municipales, no hubo que lamentar daños personales. Sí se registraron desperfectos materiales a consecuencia de las llamas, el humo y la elevada temperatura generada en el interior de la vivienda, aunque por el momento no se ha concretado su alcance.