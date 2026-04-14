«De cada cien positivos en el cribado, solo cuatro tendrán cáncer de colon»

La doctora Elena Castro, del servicio de Aparato Digestivo del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, coordinará la próxima jornada del ciclo «Pontevedra, quen pasa?», organizada por el grupo de investigación Idara, en el que la doctora María Pellisé, presidenta de la Asociación Española de Gastroenterología, hablará sobre endoscopia avanzada.

—¿Cuál es la prevalencia del cáncer de colon?

El cáncer de colon es, en estos momentos, el tumor más frecuente a nivel poblacional general. Representa aproximadamente el 15% de todos los tumores, por lo que hablamos de una enfermedad muy prevalente.

—¿Hay un perfil de paciente?

Es un tumor muy frecuente y sabemos que es algo más habitual en hombres que en mujeres. Además, hay una serie de factores que aumentan el riesgo, como la obesidad, el consumo elevado de alcohol y tabaco o una alimentación poco saludable. A esto hay que añadir a los pacientes con predisposición genética, antecedentes familiares o alteraciones genéticas específicas. También tienen más riesgo las personas con enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución.

—Por lo tanto, es un tipo de cáncer en el que la prevención juega un papel importante...

Sí, de hecho es uno de los cánceres en los que más podemos insistir en la prevención. Por una parte, está la prevención primaria, es decir, todo lo que hacemos para que no llegue a desarrollarse el cáncer: llevar una dieta saludable y rica en fibra, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir la obesidad y hacer ejercicio físico. Pero, además, en el cáncer de colon tenemos una prevención secundaria especialmente relevante: a través del cribado no solo detectamos tumores en fases precoces, sino también lesiones que todavía no son cancerosas. Si esas lesiones se detectan a tiempo, esa persona puede no llegar a desarrollar nunca un cáncer de colon.

—¿Está participando la población en esos programas de cribado como sería deseable?

La participación ideal en un programa de cribado debería superar el 65%, pero todavía estamos lejos de esa cifra. Según los últimos datos publicados por el Sergas en 2024, la participación ha mejorado y se sitúa en torno al 54%-56%, pero aún queda margen de mejora.

—¿A qué se debe esa baja participación?

Falta algo de concienciación, pero también falla el sistema en algunos puntos. Muchas personas reciben el kit en su domicilio con intención de hacerlo, pero luego queda guardado en un cajón. No es tanto que no quieran participar, sino que el día a día hace que se olviden. No basta con invitar una sola vez. Hay que recordar al paciente la importancia de hacer la prueba cada vez que tenga contacto con el sistema sanitario, tanto en atención primaria como en atención especializada. Aprovechar cualquier consulta para reforzar ese mensaje puede marcar la diferencia.

—¿Qué diferencia hay entre un diagnóstico precoz y uno tardío?

La diferencia es enorme. Cuando diagnosticamos un cáncer de colon en un estadio precoz, que suele ser un estadio 1 ó 2, muchas veces el tratamiento quirúrgico es suficiente y un porcentaje alto de pacientes no necesita quimioterapia. Además, la supervivencia cambia radicalmente: en los estadios muy precoces la supervivencia a cinco años supera el 95%, mientras que en estadios muy avanzados puede situarse en torno al 10%.

—¿Qué significa un resultado positivo en sangre en el test?

De los pacientes que dan positivo en el test de sangre oculta en heces, que suelen ser alrededor de un 6%, la mayoría no va a tener un cáncer de colon. De cada 100 pacientes con resultado positivo, solo unos cuatro tendrán finalmente un cáncer. El resto puede presentar lesiones precursoras, como pólipos, que se pueden resecar para evitar que en el futuro se transformen en un tumor. Y ahí está, precisamente, una de las grandes ventajas del cribado: no solo permite detectar antes, sino prevenir.

—Más allá del cribado, ¿qué síntomas nos deben poner en alerta?

El cribado está dirigido a personas que no tienen síntomas. Si una persona presenta síntomas, ya no entra en el programa de cribado, sino que debe acudir a su médico de cabecera para valoración. Hoy en día, desde atención primaria se pueden solicitar directamente las endoscopias si se considera necesario. Los síntomas que más deben vigilarse son los cambios en el hábito intestinal y los sangrados. Son los signos de alarma principales.

—Coordinará la próxima jornada del ciclo «Pontevedra, quen pasa?». ¿Qué valor tienen este tipo de iniciativas?

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Tienen mucho valor porque acercan a la población información sanitaria útil y rigurosa. A veces pensamos que la gente sabe más de lo que realmente sabe, y no siempre es así. En este caso, el grupo de investigación asociado al servicio de Digestivo está haciendo una labor muy interesante de divulgación. Que la población conozca que una prueba tan sencilla, que no genera molestias y que se puede hacer en casa, puede prevenir un cáncer de colon, es muy importante. Y que esa información llegue de la mano de profesionales sanitarios de referencia hace que tenga todavía más impacto. Son iniciativas muy positivas tanto para la ciudadanía como para nosotros mismos, también en el ámbito profesional.