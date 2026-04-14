Desisten de construir el parque eólico Hedreira en A Lama

La sociedad Hedreira Eólica ha desistido formalmente de construir el parque eólico de 75 MW de potencia que pretendía instalar entre los municipios de A Lama y Avión y Beariz (Ourense). El Boletín Oficial del Estado públicó ayer la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se acepta la renuncia de la promotora, que inicialmente pretendía instalar trece aerogeneradores en la zona.

Durante el trámite de información pública, la compañía redujo el proyecto a un parque con ocho aerogeneradores, pero aún así recibió una declaración de impacto ambiental desfavorable ante sus «impactos negativos significativos» sobre la Serra do Suído. El informe del la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, emitido el pasado mes de enero, concluyó que el proyecto para la construcción de este parque eólico «no era ambientalmente viable».