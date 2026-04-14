Inviable
Desisten de construir el parque eólico Hedreira en A Lama
R. P.
La sociedad Hedreira Eólica ha desistido formalmente de construir el parque eólico de 75 MW de potencia que pretendía instalar entre los municipios de A Lama y Avión y Beariz (Ourense). El Boletín Oficial del Estado públicó ayer la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se acepta la renuncia de la promotora, que inicialmente pretendía instalar trece aerogeneradores en la zona.
Durante el trámite de información pública, la compañía redujo el proyecto a un parque con ocho aerogeneradores, pero aún así recibió una declaración de impacto ambiental desfavorable ante sus «impactos negativos significativos» sobre la Serra do Suído. El informe del la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, emitido el pasado mes de enero, concluyó que el proyecto para la construcción de este parque eólico «no era ambientalmente viable».
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- Emprendedores gallegos en nuevos sectores que desafían el abismo del primer año: así es la nueva generación de autónomos
- 25 años de la Vig-Bay: búscate entre los corredores de esta edición
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo