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Gestión municipal

Bordóns exige que el Concello atienda a sus «necesidades reales»

R. P.

Sanxenxo

La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns declina valorar el proyecto municipal para la plaza Manuel Cortés al considerarlo una actuación unilateral del Concello que no responde a las demandas ciudadanas. Tilda la obra de impuesta y exige que el gobierno local atienda las verdaderas prioridades y necesidades urgentes de la parroquia.

Entre ellas, destacan la falta de red de saneamiento en varias viviendas, el riesgo viario de las cunetas en Carballal y Sear o el deterioro del camino de A Costiña y el muro de A Lamela. Reclaman acondicionar el acceso a la playa de Nanín y contar con un campo de fiestas, exigiendo al alcalde que establezca un diálogo real con los vecinos.

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