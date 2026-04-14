Bordóns exige que el Concello atienda a sus «necesidades reales»

La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns declina valorar el proyecto municipal para la plaza Manuel Cortés al considerarlo una actuación unilateral del Concello que no responde a las demandas ciudadanas. Tilda la obra de impuesta y exige que el gobierno local atienda las verdaderas prioridades y necesidades urgentes de la parroquia.

Entre ellas, destacan la falta de red de saneamiento en varias viviendas, el riesgo viario de las cunetas en Carballal y Sear o el deterioro del camino de A Costiña y el muro de A Lamela. Reclaman acondicionar el acceso a la playa de Nanín y contar con un campo de fiestas, exigiendo al alcalde que establezca un diálogo real con los vecinos.