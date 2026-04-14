El BNG reclama la mejora de la N-550 a su paso por el casco urbano

El BNG de Caldas, a través del teniente de alcalde Manuel Fariña, reclama hoy al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la mejora de la N-550 a su paso por la villa. Lo hace en la visita que hoy hace Blanco a Caldas para conocer el estado de las obras de la Carballeira y el Xardín Botánico.

Fariña expresa su « preocupación por el estado precario» de vial que atraviesa el casco urbano, con un «notable deterioro que afecta tanto a la seguridad vial como a la economía local». añade que «resulta llamativo que estemos mejorando nuestro patrimonio natural, pero nuestras infraestructuras sigan en condiciones muy deficientes, y con un tránsito elevado que tiene que pasar por baches y pavimentos destrozados», añade.

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Fariña subraya que además de adaptar los tramos urbanos y mejorar el firme, es necesario implantar elementos de seguridad vial, específicamente de reducción de la velocidad.