La Audiencia de Pontevedra condena a dos años de cárcel a un profesor por tocar los genitales a un menor durante una clase
Además de la pena de cárcel, el docente deberá cumplir siete años de inhabilitación profesional y cinco de libertad vigilada, así como abonar 700 euros por los daños morales causados al menor
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel, como autor de un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 años, a un docente, pues considera acreditado que tocó de forma inapropiada la zona genital de un menor durante una clase. Ocurrió en un municipio del sur de la provincia de Pontevedra.
Además, lo inhabilita durante siete años para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores y le impone cinco años de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización de 700 euros por daños morales.
Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras la valoración de las pruebas, el tribunal concluye que la versión del menor, nacido en 2008, es creíble y coherente, y que no existen elementos que desvirtúen su testimonio.
La Sala destaca en la sentencia que es «indudable» el carácter sexual de la acción del acusado, «dada la zona claramente genital que se toca y agarra, y por más que fuera durante un escaso periodo de tiempo».
De esta forma, excluye el carácter accidental de los hechos, sucedidos en 2023. La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.
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