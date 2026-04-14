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Se arroja por la ventana de un segundo piso en Pontevedra para escapar de la Policía

Primero se encerró en su casa de San Antoniño y después trató de huir pero en la caída resultó herido y fue trasladado al Hospital

Sede de la Policía Local de Pontevedra

Sede de la Policía Local de Pontevedra / Rafa Vázquez

N. D.

Pontevedra

Un individuo sobre el pesan dos órdenes de ingreso en prisión, fue detenido en la tarde de este martes tras encerrarse en su casa, en la zona de San Antoniño, y después arrojarse por la ventana de un segundo piso para escapar de la Policía.

Los agentes, de las policías Nacional y Local, habían acudido al lugar alertados por los vecinos, al escuchar una fuerte discusión entre el hombre y su pareja en el interior del domicilio, según indican fuentes policiales.

Al llegar los policías, el individuo acumuló algunos muebles ante la puerta de entrada y poco después se arrojaba por una ventana.

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A consecuencia de la caída sufrió diversas heridas y sangraba por la cara, por lo que se acordó su traslado al Hospital Montecelo para ser atendido antes de su detención.

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