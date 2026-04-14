Allegue anuncia en Pontevedra el refuerzo del firme de las carreteras autonómicas: 100.000 euros por kilómetro

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, ha supervisado este martes el inicio de las obras de refuerzo del firme en la carretera PO-223, a su paso por Xeve, en el municipio de Pontevedra, una actuación que enmarcó en la "apuesta de la Xunta por intensificar la conservación y el mantenimiento de la red viaria autonómica", especialmente después del tren de borrascas que ha causado daños en todas las redes viarias.

Durante la visita, la conselleira destacó que la inversión de la Xunta en este ámbito, que alcanza este año 2026 más de 16 millones de euros solo en la provincia de Pontevedra, con actuaciones en más de 160 kilómetros de carreteras autonómicas. Esto supone una media de 100.000 euros por kilómetro solo en reforzar el asfalto.

Los trabajos que comenzaron en Xeve forman parte de un contrato conjunto dotado con 2,1 millones que permitirá actuar en seis carreteras a su paso por siete municipios: Pontevedra, Pontecesures, Valga, Ribadumia, Cambados, Caldas de Reis y Vilagarcía de Arousa.

Allegue subrayó que esta actuación se suma a otras ya en ejecución, como las que se desarrollan en siete carreteras que discurren por doce concellos de las comarcas del Morrazo y del bajo Miño, con una inversión de 3,7 millones de euros.

Además, avanzó que la Xunta está a punto de adjudicar un nuevo contrato para tres refuerzos adicionales en A Estrada y Agolada. A esto se añade la licitación, ya en marcha de otro contrato dotado con 3,5 millones para actuar en viales de Pontevedra, Vigo, Redondela, Nigrán y Salvaterra de Miño.

Además, la conselleira también adelantó que en los próximos días se licitará otro contrato más por 3,6 millones en la carretera PO-533, que discurre por Lalín, Dozón y Rodeiro.

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La conselleira incidió en que la seguridad vial "es la prioridad absoluta de la Xunta", y que además de "sumar cada año nuevos kilómetros de carreteras o de aumentar su capacidad y funcionalidad, se realiza un esfuerzo sin precedentes en materia de conservación y mantenimiento".