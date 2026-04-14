Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezPrecios InditexDesalojo Nave PescanovaIrán amenaza a EEUUPisos Turísticos GaliciaJuicio Primitiva A CoruñaRemontada Celta
instagramlinkedin

Alertan de intentos de estafas en Vilaboa con falsos avisos municipales

El Concello de Vilaboa ha alertado en sus redes sociales de llamadas telefónicas en las que alguien se hace pasar por personal municipal para pedir dinero por la entrega de documentación. El Concello aclara que no solicita nunca ingresos por estos trámites e informa a los vecinos de la estafa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents