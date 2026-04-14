Absuelto un camionero de homicidio imprudente por un accidente en el que murió un joven en Vilaboa

La Audiencia de Pontevedra ha confirmado la absolución del delito de homicidio imprudente del que se acusaba inicialmente a un camionero cuyo vehículo golpeó a un turismo en Vilaboa y murió uno de sus ocupantes, un joven de 22 años, y otros tres resultaron heridos. Ocurrió en abril de 2019 en Santa Cristina de Cobres y en 2025 el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra exoneraba al conductor del vehículo articulado, que circulaba a 49 kilómetros por hora en un tramo de la N-554 limitado a 50, cuando se desplazó el remolque en unas jornadas de intensas lluvias.

Aquella absolución fue recurrida por la representación de las víctimas. Alegaba que el fallo judicial “slo pudo alcanzarse soslayando total o parcialmente la realidad de datos no controvertidos, como es el hecho de que el acusado invade el sentido contrario de circulación en una vía delimitada con línea continua de separación de carriles, circulando con un camión articulado, en día lluvioso en pronunciada pendiente descendente, y a 49 km por hora en zona delimitada a un máximo de 50 km/h lo que supone una velocidad excesiva por inadecuada para las circunstancias de lugar y estado de la vía en el momento del siniestro, con el resultado fatal de varios heridos y un joven fallecido”.

El fiscal, que inicialmente solicitaba una condena por imprudencia (lesiones y homicidio), aceptó después la absolución al entender que “no existe ninguna infracción jurídica en la interpretación de las normas que regulan estos tipos delictivos” y solicitó la desestimación del recurso.

Y esto es lo que hace ahora la Audiencia de Pontevedra en una sentencia que aún puede recurrirse. Señala el tribunal que “ha quedado acreditado que la velocidad de la conducción era adecuada a la limitación de la velocidad y circunstancias de la vía en el momento del accidente y en un momento justamente anterior, yendo a una velocidad de 49 km/h precisamente por la utilización del limitador de velocidad por el conductor del camión”.

Añade que “respecto de la invasión (parcial y sólo en la parte final del remolque) del carril contrario con línea longitudinal continua la infracción existe, pero no deriva de una conducción que pueda considerarse como una imprudencia ni grave ni menos grave”.

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Los magistrados subrayan que “el accidente produce un resultado socialmente dañoso y muy grave, como es la muerte de uno de los ocupantes y lesiones en los otros”, pero apunta que “pese a que se produce un daño inmenso y vital no se puede juzgar el resultado sino la conducta, y la única infracción relevante es la invasión parcial de la calzada con la parte trasera el remolque del camión articulado, sin que haya quedado acreditado que se haya cometido ninguna otra infracción en la conducción del encausado, que era adecuada a las circunstancias de la vía, con las circunstancias probadas en el transcurso del juicio oral, por lo que en tales circunstancias no era exigible al conductor un comportamiento diverso para cumplir con el adecuado deber de cuidado en la situación concreta”.