Casi 48.000 raciones del Sabor das Rías Baixas

La Diputación de Pontevedra ha distribuido cerca de 7.000 tapas desde el 1 de abril al amparo de la campaña O Sabor das Rías Baixas, que recorre la provincia con tres food trucks para divulgar las fiestas gastronómicas de interés turístico. La iniciativa estuvo la pasada semana en los municipios de Baiona, Covelo, Fornelos de Montes, A Illa de Arousa, Moraña, Nigrán, Oiga, Pazos de Borbén, Ribadumia, Redondela, O Rosal y Vilanova de Arousa y desde su puesta en marcha a principios del mes de marzo se repartieron cerca de 48.000 tapas.

La Diputación de Pontevedra a través de esta iniciativa cuenta con una flota de tres vehículos que realizan tres rutas polo norte, el centro y el sur de la provincia informando sobre la oferta de las fiestas gastronómicas, promocionando y poniendo en valor la gastronomía pontevedresa, y promoviendo una gestión sostenible de los recursos desde el punto de vista económico, ambiental y social. Además de las degustaciones inspiradas en los platos típicos de estos eventos, en las food trucks se reparte material promocional donde se recogen las fechas de celebración, los productos gastronómicos de referencia con una breve descripción, y el lugar exacto donde se celebra cada fiesta.

O Sabor das Rías Baixas es un paso adelante de la Diputación para diversificar la oferta turística de la provincia, con el objetivo de atraer turismo interno durante la temporada baja, y para la descentralización de las actividades llevadas a cabo por Turismo Rías Baixas en todos los ayuntamientos. Este programa sirve como herramienta estratégica para acercar al público experiencias culinarias vinculadas a la identidad cultural de la provincia, para crear nuevas oportunidades de visita y consumo y también para favorecer la actividad económica local.

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Las fiestas promovidas son la Festa do Lacón con Grelos (Cuntis), Caldo de Mourente (Pontevedra), Encontro-Degustación do Millo Corvo (Bueu), da Ostra de Arcade (Soutomaior), do Requeixo e o Mel (A Neves), do Choco (Redondela), do Salmón (A Estrada), da Troita (Ponte Caldelas), do Galo de Curral (Vila de Cruces), da Langosta (A Guarda), da Vieira e do Albariño (Cambados), la Feira do Viño do Rosal, la Festa do Carneiro ao Espeto (Moraña), la Romaría da Tortilla de Laro y la Festa da Empanada da Bandeira (Silleda), a do Mexillón e o Berberecho (Vilanova de Arousa), la Festa-Feira do Xamón (A Cañiza), la de la Lamprea e a Festa da Lamprea Seca (Arbo), da Ameixa do Carril (Vilagarcía de Arousa), da Anguía e Mostra da Caña do País (Valga), do Viño do Condado do Tea (Salvaterra de Miño), do Marisco (O Grove) y la Feira do Cocido (Lalín).