Siete de cada diez menores de 15 años de Pontevedra acceden a internet con un móvil

Alrededor de 10.000 pontevedreses, el 12% del total de la población total, tiene menos de 15 años y se concentra en las áreas más próximas a las ciudades, sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Y más del 70% de ellos tiene acceso a internet de manera habitual mediante diversos dispositivos, en especial el teléfono móvil. Así se pone de manifiesto en el informe «Rapaciñ@s dixitais» que publicó la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en 2025, con datos referidos al año anterior.

Este documento señala que en el área de Pontevedra, el 75% de la infancia entre 5 y 15 años usa los smartphones para conectarse a internet y apenas otro 4% más utiliza el celular pero sin acceder a la red. Queda por tanto un 21%, apenas 1.500 niños entre 5 y 15 años, que no dispone de estos aparatos. Ese 75% de menores con móvil en Pontevedra es uno de los porcentajes más altos de Galicia, al nivel del sur de a Coruña y el área de Caldas y O Salnés.

En cuanto al uso de todo tipo de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, táblets, un ordenador o televisores inteligentes, esta incluso más extendido entre la infancia y la adolescencia, ya que se ronda el 92% en el área pontevedresa, si bien no se detalla el fin último de esos aparatos, ya que en muchos casos son utilizados por los padres para el visionado de juegos, series infantiles y otros productos televisivos.

Se da la circunstancia de que en áreas menos urbanas, como la comarca del Deza o el sur de Lugo esta utilización de dispositivos roza el 100%. En zonas con bastante más gente joven, como A Coruña, el porcentaje ya cae al 71%, y en Vigo está en el 89,3. Amtega apunta que si se retrasa el acceso a un dispositivo digital, suele ser por una decisión de los progenitores, no sobre la base de los recursos económicos.

Pero a la hora de comprar un ordenador el informe ya nota diferencias según el poder adquisitivo de las familias y de ahí que muchas veces, al poder «capear» parte sus funciones con un móvil, la presencia de un ordenador ya sea menos frecuente en casa. En este caso, en Pontevedra cae a menos del 70% el número de usuarios de ordenador entre la infancia de 5 a 15 años. A la cabeza de la lista gallega se colocan las comarcas de O Morrazo, con el 79,7% de sus niños y adolescentes que emplean de forma habitual un ordenador, y O Carballiño-O Ribeiro, con un 75,1%. En zonas urbanas como A Coruña no llega al 50% y en Vigo es del 68%.

A la hora de emplear internet mediante cualquier dispositivo, el porcentaje en la ciudad es del 90%, mientras que los más jóvenes de Deza y Tabeirós encabezan el listado gallego, con un 100%, seguidos por el 97,7% de Lugo Sur y el 97,4% de A Mariña. Recurren a la red sobre todo para realizar videoconferencias o buscar material de aprendizaje para sus estudios. Por eso, es normal que también aumente el empleo de internet entre los adultos que conviven con niños en edad escolar. El informe de la Amtega remarca que el sistema educativo ha de solventar las brechas de género o de poder adquisitivo que puedan darse entre su alumnado a la hora de acceder a dispositivos digitales. Por eso, al cierre de 2024 los CEIP e institutos contaban con una media de dos alumnos por ordenador, y el 97% de los centros tiene una conexión a internet superior a los 100 megas, una velocidad que puede ser insuficiente si se desean conectar varios dispositivos inteligentes o descargar archivos muy grandes.

En términos generales, Pontevedra tiene un alto índice de hogares con conexión a Internet y de uso de esta herramienta para realizar gestiones ante los organismos públicos. Ocupa, entre las siete grandes ciudades de Galicia, una segunda posición en incidencia de domicilios con conexión a la red. Solo es superada en esta comparativa, y muy de cerca, por Santiago. La capital de Galicia puede presumir de un 93,97 por ciento de hogares conectados a Internet, frente al 93,83% de Pontevedra.

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En la comparativa de la última década, las conexiones a Internet contratadas en los hogares de Pontevedra crecieron en casi un 50%, pasando de los 20.085 contratos registrados en el año 2013 a un total de 30.066 al comenzar 2024.