La sanidad en Pontevedra: médicos con 50 pacientes diarios y esperas de hasta tres semanas

La puerta de entrada a la sanidad pública, la Atención Primaria, adolece con falta de personal, cierres de centros de salud en el rural y listas de espera de semanas para una cita. Solamente en el caso de Pontevedra, hay médicos de cabecera que cada día superan, con las urgencias que les van llegando a medida que avanza su jornada, los 50 pacientes. Es el caso, por ejemplo, del Virgen Peregrina. Por si fuera poco, para conseguir cita con estos facultativos, hay que aguardar en algunas ocasiones hasta tres semanas.

Fue precisamente ante este centro de salud donde se celebró este lunes la concentración organizada por la plataforma SOS Sanidade Pública con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria. La convocatoria tuvo lugar simultáneamente en varias localidades y ciudades gallegas. En la comarca de Pontevedra, además de en la capital, en Seixo-Marín y Portonovo-Sanxenxo.

Con representación de miembros de esta plataforma social, trabajadores sanitarios, sindicatos y formaciones políticas, en el acto se leyó un manifiesto con el que se pidió que se permita que la Atención Primaria cumpla con su función: mejorar la salud de la población y la racionalidad del sistema sanitario, con el apoyo político necesario para sobrevivir. Leyó el texto Juan Manuel Loureiro, portavoz de SOS Sanidade Pública en Pontevedra.

Se destacó que los sistemas sanitarios con una Atención Primaria «potente» logran una mayor esperanza de vida y tienen mejores tasas de mortalidad, mejor control de enfermedades crónicas y mejoran el funcionamiento global del resto del sistema.

«Con todo, muchos centros de salud en Galicia están saturados, carecen del personal suficiente, cerrados en el rural o funcionan a medio gas», se lamentaron.

Entre las cifras más preocupantes que dieron es que la espera media por una consulta con el médico de cabecera en la comunidad autónoma supera los 10 días (hasta 23 ó 24 días en el caso del área sanitaria de Pontevedra), que 11.000 niños carecen de pediatra en 200 concellos y que el personal acaba abandonando la Atención Primaria «por la precariedad laboral».

«La Atención Primaria necesita cambios y mejoras para salir de la crisis. Existen organismos que trabaja en la elaboración de un nuevo modelo y que tienen elaborado, por consenso y con el Sergas, un documento que el PP tiene en un cajón desde hace meses», critica SOS Sanidade Pública.

Por todo ello, exigen que los recursos en Primaria se incrementen hasta el 25% del presupuesto sanitario, que actualmente está en el 14%, que se garantice la accesibilidad y continuidad asistencial con mayores recursos para los diferentes servicios, que se ponga en marcha una política de personal justa e incentivadora y que se combata el abuso de la medicalización y la «burocracia absurda».

Asimismo, reclaman que se reoriente la Atención Primaria hacia la salud en lugar de la enfermedad, «desarrollando estrategias de salud comunitaria».

En cuanto a la atención que se presta desde la hospitalización a domicilio, que sea por criterios sanitarios y no por distancia al hospital de referencia.

A través del manifiesto, se pidió que se asegure la formación y la investigación de calidad en todas las categorías de personal y también incentivar la participación ciudadana, con la puesta en marcha del Consello de Saúde de Galicia y los Consellos de Saúde de Área Sanitaria.

«Hay que negociar, pero en serio, en la Mesa Sectorial de Sanidade los problemas de la Atención Primaria», concluyeron.

La plataforma SOS Sanidade Pública dijo alto y claro «no más de 30 pacientes por día de consulta y no más de 1.200 tarjetas sanitarias por cupo» de médico de cabecera.

A peor desde 2009

En declaraciones a la prensa una vez leído el manifiesto, Juan Manuel Loureiro, recordó que «nosotros estamos reivindicando un modelo que existía hasta 2009, que se demostró que funcionaba; a partir de ahí llegaron todos los recortes y normativas teledirigidas para la privatización». «La sanidad privada está haciendo las Américas con el tema de la salud», dijo.

Respecto a las recientes declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sobre medidas de vigilancia sobre las bajas laborales, le acusó de «cargar a los pacientes y a los trabajadores del problema de la falta de personal y de inversión en la sanidad pública». «Están culpando a las personas de a pie, pero es que si escuchamos al gerente del área sanitaria de Pontevedra, ellos nunca tienen la culpa de nada, hasta la tienen los jóvenes de salir de marcha los fines de semana».

SOS Sanidade Pública tiene activa en marcha, además, en Pontevedra una campaña de recogida de firmas por la gratuidad del parking del futuro hospital Gran Montecelo. «Vamos a darle un empujón con algunas acciones, como la colocación de pancartas», avanzó.

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En la concentración también participó la alcaldesa en funciones de Pontevedra, Eva Vilaverde (BNG), que resumió la situación actual de la sanidade pública: «Estamos peor que hace diez años y esto lo sabe todo el mundo, y que hay necesidades nuevas, con una sociedad envejecida que hay que atender».