Retiran neumáticos vertidos de forma ilegal en el antiguo camino de Pastoriza

La retirada de un numeroso conjunto neumáticos arrojados de forma ilegal en el antiguo camino de Pastoriza, en la parroquia marinense de Ardán, permitió recuperar un tramo del monte afectado por este vertido incontrolado. La actuación fue impulsada por la Asociación de Vecinos de Monte Castelo y la Comunidad de Montes de Ardán, que se encargaron de recoger las ruedas abandonadas en la zona.

Una vez completada la limpieza, el Concello de Marín asumió la gestión de su traslado a un vertedero autorizado para su correcto tratamiento. La intervención se llevó a cabo en un espacio natural en el que la acumulación de este tipo de residuos suponía un foco de degradación ambiental. Desde el gobierno local condenan rotundamente este tipo de prácticas, al considerar que dañan un entorno que es de uso común, y destacaron la implicación vecinal en la conservación del monte.