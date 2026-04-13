Pontevedra quiere contar en verano con su propio observatorio turístico

Disponer de una herramienta que aglutine todos los datos turísticos del municipio, desde plazas disponibles y sus características hasta la cifra de pernoctaciones y visitantes. Es el objetivo del Concello con el Observatorio Turístico cuyo diseño acaba de adjudicar el Concello como uno de los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos. Una empresa especializada se encargará en los próximos meses de diseñar esta página web

El gobierno local detalla que «en la era digital, la información se ha convertido en un elemento absolutamente esencial, especialmente cuando nos referimos a la actividad turística. Los profesionales del sector necesitan herramientas avanzadas de análisis y predicción para optimizar la gestión de los recursos y la toma de decisiones».

Esta es la base de este contrato, destinado al «desarrollo de un sistema avanzado de información para los profesionales del sector, permitiendo una mejor planificación y toma de decisiones basada en datos fiables de la actividad turística y en tiempo real».

El resultado «será un sistema de información turística basado en un observatorio turístico, que deberá permitir la recopilación, análisis y difusión de datos clave sobre el turismo en el destino, facilitando la toma de decisiones tanto a nivel público como privado. Se convertirá en una herramienta fundamental para la planificación estratégica, la sostenibilidad y la competitividad del sector».

Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino se incluyen también obras actuaciones ya adjudicadas como un «corredor ecológico recreativo» entre las marismas del Alba y el parque forestal de A Tomba con un recorrido accesible de cerca de dos kilómetros, o la iluminación de la Xunqueira da Gándara y de la Illa das Esculturas, ya ejecutado.

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También está en marcha el plan de eficiencia energética del Mercado de Abastos, que sustituye al proyecto de la vía verde inicial. Por último, incluye formación Gastro, con varios cursos especializados para el sector de la restauración y el turismo.