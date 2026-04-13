Pontevedra mantiene 126 casos activos de violencia de género mientras la criminalidad convencional cae un 6%

Pontevedra mantiene en estos momentos 126 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén y 108 órdenes de protección en vigor, unas cifras que centraron buena parte de la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes y que fueron señaladas como la principal preocupación estructural en materia de seguridad en la ciudad.

Del total de casos activos, ninguno está catalogado de riesgo extremo, mientras que dos son de riesgo alto, 19 de riesgo medio y 105 de riesgo bajo. La alcaldesa en funciones y concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, puso el foco en esos datos y reclamó mantener todos los recursos activados frente a la violencia machista. «Esto sí que me parece serio y sí que hay que trabajar seriamente para bajar estas cifras. Y esto sí que nos tiene que preocupar», sostuvo.

La reunión también sirvió para revisar la evolución de la delincuencia en el municipio. Según expuso el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, si se excluyen los ciberdelitos y se deja al margen 2020 por el efecto estadístico de la pandemia, la criminalidad convencional descendió un 6% en la ciudad, al pasar de 2.515 delitos en 2019 a 2.353 en 2025. Con esos datos, Subdelegación y Concello rechazaron los discursos que alertan de un deterioro de la seguridad ciudadana y defendieron que la tendencia no apunta a un empeoramiento.

En ese mismo contexto, Losada defendió el trabajo de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, y aseguró que las plantillas están «prácticamente cubiertas al 100%». También sostuvo que las situaciones protagonizadas en la calle por personas con problemas de adaptación o adicciones pueden generar molestias, pero no constituyen por sí mismas un problema grave de inseguridad y exigen respuestas que van más allá del ámbito policial.

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Vilaverde, por su parte, reivindicó la coordinación entre Policía Nacional y Policía Local en la protección de las víctimas y en el seguimiento de los casos de violencia machista. La Junta Local de Seguridad abordó además el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y comenzó a perfilar el dispositivo para la gran final de las Series Mundiales de Triatlón, que se celebrará en Pontevedra entre el 24 y el 27 de septiembre. Para esa cita, el operativo prevé la movilización de cerca de 1.000 personas.