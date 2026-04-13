Aniversario de la Segunda República
Pontevedra honra a los Zbarsky
Los socialistas pontevedreses recuerdan a los médicos represaliados de la República con un homenaje a la familia rusa Zbarsky Kuper en el cementerio de San Mauro
La memoria de los médicos comprometidos con la Segunda República volvió a aflorar este lunes en Pontevedra a través del recuerdo de los socialistas de la ciudad a la familia Zbarsky Kuper, protagonista de los actos organizados con motivo del 95 aniversario de la proclamación republicana. La conmemoración incluyó una ofrenda floral en el cementerio de San Mauro y una charla en el paraninfo del IES Valle-Inclán centrada en la participación política del colectivo médico durante aquel periodo y en la represión posterior.
El homenaje puso el foco en uno de los episodios más significativos de la memoria republicana local como es el de Jacobo Zbarsky, médico y odontólogo, fusilado el 10 de agosto de 1936 tras ser condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo. También se recordó la figura de su padre, Abraham Zbarsky, dentista afincado en Pontevedra, integrante de la Agrupación Socialista y asesinado meses después en las proximidades de A Fracha junto a otros represaliados.
En la charla intervinieron el doctor e investigador David Simón, el secretario de la Fundación Luis Tilve, Roxelio Pérez e Iván Puentes, secretario general del PSOE local.
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