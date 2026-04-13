Pontevedra cerró 2025 con 1,56 millones de superávit, deuda cero y un gasto récord de 99,2 millones de euros

Pontevedra cerró el presupuesto de 2025 con un superávit de 1.561.941 euros, sin deuda bancaria y con 37,7 millones de euros de remanentes que se incorporarán al ejercicio actual, en su mayor parte para inversiones y obras ya previstas. Así lo avanzó este lunes el concelleiro de Facenda, Raimundo González, durante la presentación de la liquidación presupuestaria del pasado año.

El balance económico deja además un gasto ejecutado de 99.247.200 euros, una cifra que supera incluso el presupuesto inicial de 98,6 millones y que, según destacó el edil, supone casi 15 millones más en pagos que en el ejercicio anterior. «No debemos en este momento absolutamente nada a los bancos», afirmó González, al subrayar que el Concello ha amortizado toda la deuda financiera pendiente.

La liquidación confirma también que Pontevedra se mantiene dentro de los parámetros de estabilidad presupuestaria y con un periodo medio de pago a proveedores de unos 26 días. Para el responsable de Facenda, estos datos dibujan «un año de récord» tanto por el volumen de pagos como por la inversión por habitante.

Por capítulos, 25 millones de euros se destinaron a gastos de personal, mientras que casi 48 millones se dedicaron a servicios municipales como recogida de residuos, agua y saneamiento, el Servizo de Axuda no Fogar o suministro eléctrico, entre otros. A mayores, más de 15 millones se dirigieron a inversiones, 6 millones a amortización de deuda y 3,5 millones a subvenciones para entidades y colectivos.

En términos por habitante, el gasto municipal alcanzó los 1.188,54 euros por vecino, una cifra que el concejal situó entre las más altas registradas por el Concello. «Fue un año de récord», insistió.

A partir de esta liquidación, el presupuesto en vigor crecerá con la incorporación de 37.685.000 euros en remanentes, que se destinarán sobre todo a actuaciones ya comprometidas o en tramitación. Entre ellas figuran la renaturalización del río Gafos, la rehabilitación de firmes en calles o distintas unidades de actuación urbanística.

Además, quedan todavía cerca de 15 millones de euros pendientes de asignación, a la espera de que los servicios técnicos y económicos informen sobre si pueden utilizarse en su totalidad o solo de forma parcial.

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González sí reconoció un punto negativo en el cierre del ejercicio: el incumplimiento de la regla de gasto. «Evidentemente, esa tercera regla fiscal no la cumplimos», admitió. Aun así, defendió que el resultado global de las cuentas es muy positivo por el nivel de ejecución, la ausencia de deuda y la capacidad de incorporar nuevas inversiones al presupuesto actual.