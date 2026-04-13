Llega la «piqueta» a la calle Riestra para derribar el edificio calcinado en verano en Pontevedra

En julio pasado, un incendio calcinaba el inmueble del número 4 de la calle Marqués de Riestra, con el desalojo de todos sus inquilinos y el cierre de los comercios de los bajos. Siete meses después, el Concello de Pontevedra iniciaba el procedimiento para declarar en ruina técnica ese edificio y dictaba una orden de demolición por motivos de seguridad. Y hace apenas un mes, La Policía Local precintaba la acera ante el edificio después de que cayeran a la vía pública cascotes de su fachada.

Finalmente, este lunes llegó la «piqueta» a la zona, con los primeros preparativos para acometer ese derribo. Un contenedor de grandes dimensiones y operarios de la empresa Resigal ya permanecen en el inmueble. El Concello informó de que estas labores se prolongarán al menos dos semanas, tiempo en el que ese tramo estará cortado de 9.00 a 19.00 horas todos los días, lo que obliga a reorganizar el tráfico.

Los informes técnicos municipales concluyen que el edificio presenta un agotamiento de elementos estructurales fundamentales, lo que hace inviable su recuperación «tal y como está» con la estructura actual. Por ese motivo, Urbanismo entendió en su día que procedía la declaración de ruina técnica y la demolición.

Esta demolición, en todo caso está condicionada es su entorno patrimonial: el inmueble se encuentra en el ámbito de protección de las Ruinas de Santo Domingo y próximo a otro edificio catalogado, por lo que la demolición necesitará autorización de Patrimonio y deberá ajustarse a criterios estéticos. La resolución municipal de febrero fijaba un plazo de dos meses para que la propiedad presente el proyecto de demolición. Una vez con el visto bueno y tramitados todos los permisos necesarios, se concedería un mes para ejecutar los trabajos.

La resolución municipal también recordaba a la propiedad su obligación de ejecutar medidas urgentes para garantizar la estabilidad del inmueble hasta que se lleve a cabo la demolición, tales como instalación de redes de protección en fachadas, limpieza interior, apuntalamiento de la fachada e impermeabilización, con el objetivo de evitar riesgos y proteger a los edificios colindantes. Estas medidas no se habían aplicado todavía, más allá del vallado de la acera tras la caída d cascotes.

Urbanismo ya constató que en una inspección del 27 de enero no se habían ejecutado las medidas provisionales ordenadas en agosto de 2025 y que tampoco prosperó una propuesta posterior de derribo parcial planteada en octubre, al no cumplir «estándares mínimos», según la valoración técnica trasladada hoy.

El coste de las actuaciones de emergencia realizadas por el Concello para «eliminar el riesgo» inmediato tras el incendio fue de 43.124,40 euros, cantidad que asumió el Concello pero que debe ser reintegrada por la propiedad, una comunidad de propietarios.

El fuego en el edificio situado en el número 4 de la calle Marqués de Riestra se declaró de madrugada el 8 de julio de 2025, obligando a desalojar el inmueble y otros colindantes. No hubo heridos, aunque varias familias y negocios resultaron gravemente afectados.

Noticias relacionadas

Tras el siniestro, el Concello encargó trabajos de emergencia para retirar elementos inestables y evitar desprendimientos hacia la vía pública, incluyendo la retirada de la cubierta y el desmontaje parcial de la fachada, actuaciones que se contrataron a una empresa especializada.