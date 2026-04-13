A juicio por estafa con una casa prefabricada

La Audiencia juzgará el jueves a un hombre y una mujer acusados de un delito de apropiación indebida por estafar 79.678,16 euros a un hombre que contrató sus servicios para la construcción de una casa prefabricada en Mos. Sin embargo, la obras nunca llegaron a finalizar. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno cuatro años de prisión y el pago de 10 meses de multa además de una indemnización conjunta al afectado. Según el escrito del Ministerio Público, los acusados crearon un negocio de venta de casas prefabricadas. En marzo de 2020, un hombre contactó con ellos para adquirir una. Se formalizó un contrato, pero «con evidente ánimo de obtener un beneficio ilícito, comenzaron la ejecución de las obras para paralizarlas poco después, haciendo suyos los 79.678,16 euros que le habían sido transferidos».