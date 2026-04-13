Acceso a los medicamentos
El interior dispone de más farmacias por vecino que los municipios de la costa
En Pontevedra hay una botica por cada 2.032 habitantes, que baja a menos de 1.400 en Moraña
N. D.
La comarca de Pontevedra dispone de 91 farmacias, el 45% de ellas en el municipio de Pontevedra, según el listado oficial del área sanitaria y del colegio de farmacéuticos, lo que supone una botica por cada 2.056 habitantes. Sin embargo, este reparto ofrece variaciones en función del municipio y se constata que el interior de la comarca dispone de más farmacias por vecino que los de la costa. Así en Moraña (con tres locales) hay un establecimiento por cada 1.377 personas, en Cerdedo Cotobade (cuatro) la relación es de uno por cada 1.418 residentes y en O Campo Lameiro hay uno para sus 1.667 vecinos censados.
En el municipio de Pontevedra hay 41 farmacias, una por cada 2.032 habitantes. 33 boticas están en el centro urbano y las ocho restantes se reparten por Monte Porreiro, Lourizán, Lérez, San Andrés de Xeve, Campañó, Tomeza, Mourente y Salcedo.
En Marín, con 10 locales, hay uno por cada 3.400 habitantes y en Sanxenxo el reparto es de 2.252 personas por boticas, que son ocho en ese municipio. También Poio (siete farmacias) está por encima de la media, con una por cada 2.490 personas.
En la comarca, A Lama , Portas y Cuntis, también superan la media ya que en los dos primeros casos solo hay un establecimiento y son dos en el municipio cuntiense.
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