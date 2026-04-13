La Diputación de Pontevedra destinará ocho millones a reparar carreteras municipales dañadas por temporales

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este lunes el nuevo Plan Vía Depo ante los alcaldes de la provincia, una iniciativa dotada con ocho millones de euros destinada a la reparación de carreteras de titularidad municipal afectadas por los temporales del pasado invierno.

En el acto, el mandatario, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, ha detallado los objetivos y condiciones de este programa que está previsto que sea aprobado en el pleno de este mes de abril.

Según ha explicado, el plan garantizará una asignación mínima de 50.000 euros para cada ayuntamiento, distribuida en base a criterios considerados "objetivos", como la superficie, la población y el número de entidades de cada municipio.

Luis López ha subrayado que el Plan Vía Depo está concebido específicamente para financiar obras de reparación de carácter menor en la red viaria local, y no podrá emplearse como complemento de otros planes provinciales ni para la redacción de proyectos o la adquisición de terrenos.

Entre las actuaciones previstas se incluyen mejoras del trazado, refuerzo estructural de las vías, conservación del firme, reparación de pavimentos, estabilización de muros de contención, construcción de sistemas de drenaje, así como la adecuación de senderos, paseos y accesos a playas fluviales y piscinas.

El presidente provincial ha enmarcado la puesta en marcha de este plan en el impacto causado por los temporales invernales, que provocaron daños en numerosos puntos de la provincia, generando incidencias y molestias que requirieron la intervención de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y brigadas de conservación. En este sentido, López ha agradecido públicamente la labor de estos equipos durante los episodios meteorológicos adversos.

En paralelo, ha recordado que la Diputación actuó sobre los cerca de 1.600 kilómetros de carreteras de su titularidad, donde se atendieron más de 430 incidencias. "La Diputación estuvo a la altura en las carreteras de su competencia", ha afirmado, asegurando además que la red provincial se encuentra actualmente "en un estado óptimo".

Durante su intervención, López también ha destacado el esfuerzo inversor de la institución provincial, que ha cifrado en 40,5 millones de euros destinados a la conservación de vías, así como otros 42,4 millones invertidos en mejoras a través de obras propias y convenios con los ayuntamientos.

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Finalmente, el presidente ha aprovechado el encuentro con los regidores para reiterar algunas de las principales reivindicaciones del gobierno provincial, entre ellas la gratuidad de la autopista AP-9 y su gestión desde la Comunidad Autónoma, así como la necesidad de acometer la reparación de los 317 kilómetros de carreteras nacionales en la provincia, reclamando para ello un cronograma definido y una dotación presupuestaria "adecuada".