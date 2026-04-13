Detenidos en Barro y Caldas por robar más de 70 caballos en el Barbanza y matar a cinco de ellos

La Guardia Civil de Boiro ha detenido a cinco varones residentes en las localidades de Boiro, Caldas de Reis, Barro y Meis por su presunta implicación en la sustracción de más de 70 caballos en la sierra de O Barbanza y por matar a cinco de ellos, según ha informado el Instituto Armado.

En el marco de la operación 'Besteiros', a los arrestados se les atribuyen delitos de hurto, receptación y maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte. En concreto, la investigación se inició tras denunciarse la desaparición sistemática de ganado en diversas zonas de pasto de la zona.

Según ha subrayado la Guardia Civil en un comunicado, el grupo actuaba de forma coordinada sustrayendo las reses para su posterior venta a miembros de una asociación ganadera. Para evitar que los dueños identificaran a los animales, los implicados modificaban las marcas identificativas en las orejas de los caballos, realizando nuevas muescas sobre las originales sin supervisión veterinaria.

Durante la investigación, los agentes confirmaron la muerte de cinco animales por impactos de arma de fuego. Por este motivo, se procedió a la intervención de cinco escopetas de caza que supuestamente fueron empleadas por uno de los implicados para efectuar los disparos.

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El operativo ha finalizado con la devolución de las reses a sus propietarios en los municipios de Boiro, Porto do Son y Lousame. Los cinco detenidos han sido puestos en libertad tras prestar declaración en las dependencias de la Guardia Civil de Boiro y las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira.