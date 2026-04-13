Diseño local
De crear su propia marca textil a vestir al rapero de moda de Vigo
El pontevedrés Aldán Rubido dedica a Dirty Suc la primera prenda de su colección de ropa «Trebo street wear»
Pocas cosas llenan más que lograr cumplir un sueño. El pontevedrés Aldán Rubido, de 19 años, así lo está viviendo. Ha pasado de «no saber qué hacer cuando tenía 15 años» a crear su propia marca de ropa, «Trebo», y lograr que el rapero de moda vigués, Dirty Suc, haya vestido hace unos días la prenda número uno de su producción uno: una chaqueta con la frase «Fillo do mar» (en alusión al título de su disco de 2025).
«Todo lo que aprendí ha sido de forma autodidacta. Siempre me atrajo el mundo de la moda, pero nunca había dado el paso como tal. Pero cuando me junté con más de 160 diseños, decidí hacer un plan de marca y todo el proceso», explica en una entrevista con FARO. El resultado ha sido la primera prenda física: una chaqueta sudadera en color azul con capucha y letras blancas y perfil rojo que el pasado fin de semana el conocido rapero vigués Adrián González (Vigo, 1996) lució tras su concierto en el Auditorio do Mar de Vigo, en una fiesta y actuación en la Sala Doppler. Hay que recordar que Dirty Suc es todo un referente de la música urbana y que cuenta con cientos de miles de oyentes mensuales en Spotify.
"Me compré la entrada al concierto de Dirty Suc sin saber que iba a fabricar la chaqueta personalizada que después se iba a poner"
«Conozco a una persona del equipo de Adri y le hice un boceto de la prenda personalizada y se lo mandé en diciembre. A poco más de tres semanas del concierto, me dieron el ok, así que me puse en marcha. No se me ocurría mejor forma de visibilizar mi trabajo», resume.
Para ello trabajó duro, ya que fabricar una chaqueta parece fácil cuando ya está lista a la venta en tienda o en internet, pero todo el proceso que hay detrás es enorme.
«Pensé que no me daba tiempo, tuve que dejar de ir a clase (Grado en Empresa y Tecnología en Lugo) y llegué a contactar a cien proveedores. Solo diez se comprometían a tenerla en tiempo. Tuve que ir probando y solo encontré uno que pudiese cumplir. Era la prenda uno de la colección uno. Y me quedé muy contento con el resultado», celebra.
«Es por eso que le estoy tan agradecido a Adri», confiesa, «porque hablando con mucha gente del mundo de la moda me dicen que es muy difícil entrar».
Tras este primer pequeño gran paso, llega sacar su primera colección completa a la venta. «Habrá una preventa en dos semanas, cuando la anunciaré en mis redes: @trebostreetwear. Serán varios tipos de camisetas, sudaderas y pantalones cortos y se venderán on line. Ya estoy en contacto con un par de tiendas de Pontevedra para la venta física», avanza.
El proceso de creación de la primera chaqueta/sudadera ha sido caro, pero Aldán Rubido cuenta con el apoyo de su familia. Su primer proveedor es de China, aunque no se cierra a otros, ya que le gustaría fabricar en Portugal.
«Para mí ha sido un gran paso inicial. Me compré la entrada al concierto de Dirty Suc sin saber que iba a fabricar la chaqueta personalizada que después se iba a poner. Era algo impensable para mí», concluye feliz este joven emprendedor que es todo un ejemplo a seguir.
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