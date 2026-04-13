El Concello no contrató aún este año el control de palomas y gaviotas

El PP acaba de hacerse eco de las quejas de bares y restaurantes por la presencia «masiva» de palomas y gaviotas en sus terrazas, que molestan a la clientela y rompen la vajilla en su afán por hacerse con algún alimento en las mesas.

A estas alturas del año, el Concello ya tenía en marcha su habitual campaña de control de esas poblaciones, pero en esta ocasión todavía no ha seleccionado a la empresa que se hará cargo de esos trabajos. Fue en octubre cuando se convocó el concurso, pero aún continúa sin firmarse, pese a que la intención era que la campaña se realizase entre el 1 de abril y el 31 de agosto.

Si finalmente se resuelve el proceso, la empresa deberá encargarse de la retirada de huevos de gaviota y tratará de desplazar estas aves fuera del caso urbano, hacia sus «zonas naturales», evitando que aniden en edificios, si bien un retraso mayor podría frustrar esta medida en los nidos. Para ellos, los especialistas subirán a los tejados de los bloques en los que se detecten estos ejemplares para la retirada tanto de huevos como nidos o polluelos.

En el caso de las palomas, la intención del Concello es reducir su población en un 30% y evitar su reproducción en los edificios del centro de la ciudad.

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La última campaña de control de estas aves la llevó a cabo una empresa leonesa y solo se desarrolló en agosto La adjudicataria recibió un total de 107 reclamaciones durante su servicio, 75 por presencia de gaviotas y 32 por palomas, y resolvió el 67% de los servicios: 72 en total. Concluyó su trabajo con la retirada de 19 nidos, 12 polluelos y tres adultos de gaviotas. En su informe final señalaban que la gran «problemática encontrada» en todo el proceso fue la presencia de parejas territoriales de patiamarillas. También instaló una única jaula de trampeo en la estación del tren para capturar palomas que atrapó 18 ejemplares.