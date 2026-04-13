El área sanitaria de Pontevedra forma a su personal en emergencias en el parto
Ofrece un curso de simulación clínica
R. P.
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés desarrolla un curso presencial de simulación en emergencias obstétricas en el Hospital Provincial, con el objetivo de reforzar la capacitación de los profesionales sanitarios en la atención a situaciones críticas durante el embarazo y el parto.
La actividad formativa, que se celebra en horario de mañana y tarde, está dirigida a personal de obstetricia, anestesia, matronas, residentes y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del Servicio de Obstetricia del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
El programa incluye contenidos orientados a la adquisición de habilidades clave, como la estimación y cuantificación de la pérdida sanguínea, así como el entrenamiento en escenarios clínicos simulados de alta complejidad. Entre estos, se abordan situaciones como la hemorragia posparto, la distocia de hombros, la eclampsia o la reanimación cardiopulmonar en la embarazada, seguidas de sesiones de análisis y aprendizaje (debriefing).
La actividad está coordinada por la facultativa especialista en Anestesia y Reanimación, Ana María González Castro, y cuenta con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en obstetricia, ginecología, anestesiología y enfermería.
Según explicó la facultativa especialista en ginecología y obstetricia, Sofía Cernadas Pires, “la simulación clínica constituye una herramienta fundamental en la formación de los profesionales sanitarios, ya que permite entrenar la respuesta ante situaciones poco frecuentes pero de elevada gravedad en un entorno seguro”. En este sentido, destacó que este tipo de metodologías contribuyen a mejorar la coordinación de los equipos y la calidad asistencial.
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