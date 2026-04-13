Alertan de la paralización de las obras del parque de Doce de Novembro en Pontevedra

Las obras del parque de ocio de la calle Doce de Novembro en Pontevedra, en la pasarela sobre las vías del tren, están paralizadas y todo apunta a una posible crisis de la empresa adjudicataria, ya que se han detectado problemas similares en trabajos en otros municipios, como la senda peatonal y ciclista del Vial de Playas de Marín.

El PP local ya ha advertido de las "incertidumbres que rodean las obras del parque urbano de 4.766 metros cuadrados que se iba a construir en la antigua pasarela del tren en la calle Doce de Novembro" y recuerda que esos trabajos "ya acumulan meses de retraso significativos desde que fue adjudicado en mayo por 643.000 euros hasta que se empezaron a desbrozar los terrenos en febrero este año".

Al margen del propio parque, el proyecto incluía un paso peatonal en esa orilla de la calle, que ahora carece de aceras. Al respecto, el concejal del PP Iago Acuña insiste en "la necesidad de mejorar la seguridad vial en el cruce hacia los juzgados de A Parda, para que los peatones puedan trasladarse de forma segura por la acera y no se vean obligados a cruzar por la calzada".

Además, advierte de que este nuevo retraso "podría tener consecuencias administrativas y económicas, ya que las obras están financiadas mediante un convenio con la Diputación. El incumplimiento de los plazos podría obligar a modificar el acuerdo vigente, generando más retrasos y perjuicios para los vecinos de este entorno".

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Por todo ello, el PP local urge explicaciones inmediatas "sobre las retiradas de las casetas de obra" y pude conocer la causa formal por la que la empresa adjudicataria no ha reanudado los trabajos tras las vacaciones de Semana Santa.