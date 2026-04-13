Acusada de apropiarse de más de 111.000 euros de su hermana con discapacidad

Piden cuatro años de prisión para una mujer que será juzgada mañana en la Audiencia por apropiarse de 111.053,02 euros de la cuenta de su hermana con discapacidad. Según la Fiscalía la encausada fue nombrada tutora de su hermana en junio de 2016 y fue informada de todas las obligaciones derivadas de dicho nombramiento, entre otras, la de rendir cuenta anual a la Administración del patrimonio del tutelado. Sin embargo, según el fiscal, la acusada dispuso de sumas de dinero a través de transferencias bancarias, así como por otros medios más inusuales caracterizados por no dejar rastro del receptor, todo ello en perjuicio de su hermana con discapacidad y sin justa causa ni autorización judicial alguna.