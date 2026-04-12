La variante de la carretera de Moraña de Mané a Rebón rondará los 1.300 metros

La Diputación ha iniciado ya ante la Xunta los trámites de autorización ambiental para el proyecto de la futura variante de la carretera provincial EP-0503 en Moraña. Afecta a unos 1.300 metros entre Mané y Rebón, con 1,7 millones de presupuesto y un plazo inicial de ejecución de seis meses.

El proyecto apuesta por el ensanche y mejora del trazado y se apostó, entre las alternativas diseñadas, por una que « presenta dirección Este en un principio, para girar después ligeramente hacia el Norte, dejando las viviendas de Rebón al Sur. Tras los primeros 140 metros aproximadamente trazado, cruza el rego de Rebón, aguas abajo de la actual EP-0503. Cruza la carretera que lleva a la Iglesia de San Pedro de Rebón en el punto kilométrico 0,360 y el regato que desciende desde el Pazo de San Roque en el kilómetro 0,485. Desde ahí se dirige en dirección Noreste hacia la EP-0503, por su margen izquierda, con la que se encuentra tras pasar próxima a una nave industrial en desuso, asentándose sobre el trazado actual de la EP-0503 en los últimos 53 metros».

Se opta por esta opción a ser «la más corta y la que menor ocupación produce y menos excavación en desmonte presenta pero la que requiere mayor volumen de material de relleno para terraplén. Desde un punto de vista económico esta alternativa es la más ventajosa, con el coste más bajo de movimiento de tierras, de afirmado, de drenaje y de señalización, balizamiento y defensas». Incluya la ejecución de un viaducto.

El proyecto formaba parte de un plan ya impulsado en el anterior mandato de la Diputación, pero que se paralizó. Al respecto, hace unos días, al aprobar este expediente, el presidente provincial, Luis López, explicaba que «damos solución a una vieja demanda del Concello de Moraña, que vio como el ejecutivo provincial anterior paralizó esta obra cuando ya estaba adjudicada».

Consiste en una intervención integral en la EP-0503 a su paso por Moraña, entre las localidades de Mané y Rebón. Dada la longitud y complejidad de la intervención, la obra se dividirá en tres tramos. En el primero de ellos, entre los puntos kilométricos 2,300 y 3,624, se procede a ensanchar la carretera hasta los siete metros, con dos carriles de 3 metros y un arcén de medio metro, así como a mejorar el trazado a través de la eliminación de curvas pronunciadas. Entre los puntos kilométricos 0,460 y 1,100, se lleva a cabo la misma intervención. Entre los puntos 1,100 y 2,300, el proyecto contempla la construcción de una variante que reduzca el paso de vehículos por este núcleo de población y contribuya a mejorar la seguridad vial. Con todo, también se actuará en este núcleo de población a través de la mejora del firme.

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La carretera Mané-Rebón fue mejorada en años anteriores en su tramo correspondiente al Concello de Barro, por lo que su recorrido por Moraña, de 1.324 metros de longitud, se encuentra en malas condiciones de seguridad con fuertes deficiencias en la capa de rodadura, bastante estrecha por su ancho total de solo 4,5 metros, curvas cerradas y falta de arcenes que causan problemas en la circulación, al tránsito de peones y en los accesos a casas y fincas, por lo que su mejora y ensanchamiento es una demanda histórica de los sucesivos gobiernos de Moraña.