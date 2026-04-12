Sklyarova triunfa en Élite al sprint y Baqué arrasa en el podio Júnior

La Copa de España Féminas dejó en Pontevedra una carrera marcada por la tensión del pelotón, la exigencia táctica y un trazado que obligó a las corredoras a gestionar esfuerzos y posiciones desde los primeros kilómetros. En una prueba condicionada por el perfil llano de buena parte del recorrido y por un tramo final más selectivo, varias de las ciclistas coincidieron en señalar la complejidad técnica del circuito y la necesidad de adaptarse a un escenario poco habitual.

En la categoría élite, la victoria se resolvió al sprint con triunfo para la líder de la categoría, Yelizabeta Sklyarova, que se impuso con un tiempo de 2:29:49. Además, en la categoría júnior, el podio estuvo copado por el Baque Movistar Team, con Lluna Jiménez y Alejandra Neira compartiendo el mejor tiempo con 1:43:45, y Aitana Gutiérrez completando las tres primeras posiciones con 1:44:31.

Alba Álvarez, del equipo UPV Ciclismo Femenino, definió la carrera como una prueba «muy intensa» desde el inicio. La corredora madrileña, que ya había competido antes en la ciudad, subrayó que la primera parte del recorrido favorecía los momentos de nerviosismo dentro del grupo. «Al ser muy llana al principio, hay mucha tensión en el pelotón con las rotondas», explicó.

Alba Álvarez, del equipo UPV Ciclismo Femenino. / RAFA VAZQUEZ

A su juicio, el repecho final sí contribuye a romper algo más la carrera, aunque el conjunto del trazado exige sobre todo lectura táctica y capacidad de colocación. «Por lo general es una carrera más bien técnica y de estrategia», resumió.

La prueba gallega se disputó además en un fin de semana de doble cita para varios equipos, que enlazaron la carrera de Betanzos con la de Pontevedra. Álvarez valoró positivamente ese formato pese a la distancia del desplazamiento. «Lo bueno es que, aunque el viaje es un poco largo, por lo menos aprovechamos el tiempo», señaló.

También desde el pelotón se puso el foco en las particularidades del recorrido. Mercedes González y Alessia Missiaggia, ambas del Eneicat leonés, incidieron en que el trazado se alejaba del tipo de terreno que suele asociarse al ciclismo en la zona.

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González, conocedora del entorno, apuntó que en Pontevedra se tiende a relacionar más la bicicleta con carreteras de subida hacia el interior de la comarca, como las zonas de A Lama o Ponte Caldelas, mientras que esta vez la carrera discurrió por sectores más llanos y abiertos. «Es un poco diferente», señaló, agradeciendo que el tiempo, pese a los leves chubascos, «acompañó bastante durante toda nuestra estancia».