Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas

Veinte líneas diarias que conectan Pontevedra con los municipios de Portas, Moraña y Campo Lameiro y un total de 31 paradas establecidas a lo largo de todos esos recorridos y con una clientela potencial de al menos 9.000 personas. Son las características básicas de un nuevo servicio de transporte público que nace mañana entre la capital y esos tres municipios del interior de la comarca.

A las 6.30 horas de mañana lunes arranca el primer autobús en Moraña para aplicar un plan piloto financiado en su totalidad por la Diputación, con un presupuesto de 478.000 euros, con una subvención por parte del Gobierno central. La iniciativa, denominada «+Mobe: mobilidade rural, sostible e inclusiva en Pontevedra», está pactada con la Xunta y los municipios implicados de reto demográfico y fue valorada entre las cien mejores propuestas de España.

El servicio está compuesto por dos líneas de autobús, una unirá Portas con los centros sanitarios de Pontevedra y la otra hará el mismo con un recorrido que parte de Campo Lameiro y pasa por Moraña.

En la ciudad de Pontevedra se han establecido cuatro paradas: los juzgados de la Rúa das Hortas, Montecelo, la Residencia Militar de la calle María Victoria Moreno y A Eiriña. Por su parte, en los otros tres municipales hay 27 marquesinas: ocho en Campo Lameiro, seis en Moraña y trece en Portas.

Desde el Concello de Campo Lameiro están previstas tres expediciones en sentido de ida con horarios de salida a las 8.15, 11.40 y 15.10 horas, así como tres expediciones de vuelta con salidas a las 7.35, 11.00 y 14.30 horas. Por su parte, Moraña contará con tres expediciones de ida con horarios de salida a las 6.30, 10.00 y 13.30 horas, así como tres expediciones de retorno con salidas a las 9.05, 12.30 y 16.00 horas. Mientras que la línea de Portas partirá hacia Pontevedra a las 7.15, 9.30, 11.30 y 13.30 horas, y los servicios de regreso están programados para las 8.15, 10.30, 12.30 y 14.30 horas.

El proyecto «+Mobe: mobilidade rural, sostible e inclusiva en Pontevedra» es una de las cien iniciativas seleccionadas en la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores destinados a la transformación territorial y a la lucha contra la despoblación, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto fue concebido para mejorar el sistema de transporte público y favorecer una movilidad más sostenible e inclusiva en las zonas que presentan mayores retos demográficos.

Su implantación llega en un momento de auge del uso del transporte público en la comarca, sobre todo a raíz de la implantación en 2021 del sistema urbano pactado entre el Concello y la Xunta. La comarca de Pontevedra cerró el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025 con una red de transporte público más amplia y con más personas usuarias que un año antes. El área, integrada por Pontevedra, A Lama, Barro, Campo Lameiro, Poio, Ponte Caldelas y Vilaboa, muestra un comportamiento claramente al alza. En el conjunto del periodo registró 2.708.201 usuarios, un 7,6% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto al uso de las tarjetas de movilidad, el documento recoge un aumento en los registros asociados a la TMG, que pasaron de 187.336 a 560.725; también crecieron los usos de la TMGXN, de 235.595 a 257.207, y los de la TMG+65, de 29.660 a 89.368. Son datos que refuerzan la consolidación de los medios de pago bonificados dentro del sistema comarcal.

Noticias relacionadas

La percepción del servicio, por su parte, se mantuvo en niveles altos y bastante estables. El índice de satisfacción se situó en 7,67, frente al 7,7 del año anterior; la satisfacción global mejoró ligeramente, de 7,68 a 7,73; y la probabilidad de recomendar el servicio bajó de 7,95 a 7,86. Entre los aspectos asociados al uso de la tarjeta, mejoraron el proceso de adquisición y, sobre todo, el de recarga, que pasó de 4,33 a 4,49. El tiempo medio de acceso a la parada fue de 12,61 minutos.