«Sanxenxo Xove», del ocio a la inclusión

El Concello impulsa el nuevo programa «Sanxenxo Xove» dirigido desde la Concejalía de Juventud y Voluntariado, pero con la implicación de las áreas de Educación y Servicios Sociales. La nueva propuesta municipal es una respuesta «a las necesidades de los jóvenes del municipio, estructurada en varios ejes de intervención que permitirá atender a distintos perfiles juveniles desde un enfoque preventivo, educativo e inclusivo», según el gobierno local.

El diseño y desarrollo del programa se realiza desde la Asociación Avante, con sede en Portonovo, en coordinación con el Concello de Sanxenxo, aportando su experiencia en prevención, acompañamiento socioeducativo y trabajo comunitario con población juvenil. El programa se dirige a la población juvenil del municipio de Sanxenxo (de 12 a 30 años), atendiendo a la diversidad de situaciones personales, sociales y vitales.

El programa se estructura en cuatro ejes de intervención que responden a un perfil concreto de población juvenil, permitiendo una intervención diferenciada, coordinada y adaptada a las características y necesidades de cada grupo.

Un eje es de Integración y acompañamiento socioeducativo, que se centra en la creación y consolidación de un espacio lúdico, educativo y relacional, que favorezca la integración social, el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales, en un entorno seguro y estructurado dirigido a la juventud con necesidades específicas de apoyo. Paralelamente, se contempla un espacio de orientación a familias.

Otra línea aborda la Juventud en general, prevención y participación, con el objetivo de reforzar la prevención, la participación y los estilos de vida saludables, mediante actuaciones educativas, comunitarias y de coordinación con el tejido asociativo local. Se prevén programas en institutos, actividades juveniles, acciones dirigidas a familias y coordinación con asociaciones y recursos de Sanxenxo.

Juventud joven-adulta e inserción sociolaboral se dirige a jóvenes que se encuentran en procesos de transición a la vida adulta, con especial atención a quienes presentan mayores dificultades de acceso a la formación, al empleo o a la estabilidad personal y social. El eje combina orientación, acompañamiento y formación práctica, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción sociolaboral.

Por último, el eje Espacios inclusivos y juventud LGTBI tiene como objetivo llegar a la población juvenil LGTBI del municipio, así como generar espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación, favoreciendo la participación, el apoyo mutuo y la prevención de situaciones de aislamiento o vulnerabilidad.

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La Casa Mariñeira de Don Fernando es el punto de encuentro de los jóvenes para la coordinación de distintas actividades y salidas. Para fomentar la participación juvenil y el acceso a la información del programa se creará una base de datos y se usarán distintos canales de comunicación.