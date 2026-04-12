Recta final de la reforma de la residencia de mayores de Marín tras diez meses de obras

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó este sábado la residencia de mayores de Marín, para inspeccionar la recta final de unas obras de mejora que se iniciaron hace diez meses, en mayo de 2025 por 1.520.000 euros

Junto con la alcaldesa, María Ramallo, la conselleira saludó a los residentes y anuncio que "están a punto de acabar" los trabajos destinados a la «implantación de un nuevo modelo residencial» en las instalaciones de la calle Ezequiel Massoni con actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética del edificio, de accesibilidad a ciertas zonas o de mantenimiento y conservación.

El edificio actual es de 1993 y tres décadas después se apostó por «la adaptación interior de las zonas residenciales del centro, localizadas en las plantas altas del edificio", además de obras de mejora de la eficiencia energética del edificio, consistentes en la sustitución integral de las carpinterías exteriores y a la disposición de un aislamiento térmico por el exterior.

El edificio se utiliza como residencia de mayores y centro socio comunitario y en general presentaba un buen estado general de conservación, aunque sí había zonas que necesitaban una modernización.

Entre los cambios señalados figuraba la «supresión de dos dormitorios en la zona este de las plantas altas para generar, en su lugar, una zona de convivencia: en las cuatro plantas en las que existen dormitorio se eliminan dos de ellos, definiendo un máximo de 60 usuarios en total. Las zonas de convivencia funcionarán como sala polivalente, espacio para la celebración de actividades y contarán con una pequeña cocina y comedor, todo ello conformando un único espacio común»

También «se priorizan las habitaciones individuales sobre las dobles» y entre las acciones encaminadas a la mejora energética del inmueble, se señalan las siguientes: instalación de aislamiento térmico continuo exterior de las fachadas; sustitución de las carpinterías exteriores de aluminio existentes; instalación de nueva iluminación led en zonas comunes y administrativas del inmueble; ejecución de rampas accesibles; y en la última planta se realiza una conexión peatonal desde la zona del ascensor a la terraza azotea exterior por medio de una rampa.

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También se reparó la escalera exterior, para eliminar corrosión y óxido.