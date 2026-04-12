El PP denuncia los impagos de las ayudas a asociaciones en 2023 y 2025

Las ayudas nominativas a asociaciones y clubes del Concello de Cuntis han vuelto a situarse en el centro del debate político después de que el Partido Popular denunciase que siguen sin abonarse las correspondientes a 2023 y 2025, pese a que el pleno aprobó esta semana una modificación de crédito para pagar las del presente curso.

La portavoz popular, Isabel Couselo, valoró que los colectivos vayan a percibir este año las subvenciones, pero acusó al alcalde, Manuel Campos, de dar por «olvidadas» las dos anualidades pendientes.

«El Concello tiene una deuda económica y moral con estas entidades», sostuvo, al tiempo que censuró que muchas de ellas hayan tenido que funcionar «al borde de la asfixia económica».

El PP enmarca esta situación en la «delicada coyuntura financiera» del Concello y asegura que la actual gestión solo permite atender estas aportaciones «en años alternos». Además, Couselo criticó que los 95.000 euros destinados este año a una docena de asociaciones se financien «mediante una modificación de crédito detrayendo fondos de otras partidas» que considera «sensibles».

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La oposición también cuestionó el reparto de algunas cuantías y reclamó al regidor que aclare si prevé abonar las ayudas pendientes de 2023 y 2025.