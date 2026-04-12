El pontevedrés Dani Chamosa, bronce histórico en el Mundial de marcha

El atleta pontevedrés de la Gimnástica Daniel Chamosa, junto con Manuel Bermúdez, y José Manuel Pérez, los tres integrantes del equipo español de maratón de marcha, se ha hecho este domingo con una histórica medalla de bronce por países en el Campeonato del Mundo de la distancia que se disputa en Brasilia (Brasil). El primero de los tres españoles en entrar en meta fue Manuel Bermúdez, duodécimo tras casi tres horas y cuarto de competición, un puesto más arriba que Chamosa, con el mismo crono. José Manuel Pérez, el campeón nacional de la distancia, fue decimosexto.

Su club pontevedrés, la Gimnástica, destacaba que Dani Chamosa ya hacía historia al ser uno de los tres primeros atletas españoles en disputar la nueva distancia de marcha: el maratón. Y durante la carrera «fue el encargado de tirar del trío nacional para, finalmente ser el segundo mejor español, decimotercero del mundo y firmar una nueva página en la historia del atletismo nacional al subir al podio de la primera competición en esta distancia para recoger su bronce mundial».

«!Felicidades, Dani, porque por fin el atletismo te da lo que siempre has merecido. Enhorabuena!, añadía la Gimnástica en las redes sociales.

A nivel individual Katsuki fue vencedor, acompañado en el podio del ecuatoriano David Hurtado, que hizo récord de área sudamericano. Cerró el podio el también japonés Kazuya Wai.

La cita mundialista, que por primera vez se celebró en Sudámerica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 kilómetros en 2022 y la introducción de los 35 kilómetros, el campeonato estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 kilómetros) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

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En la competición, en la categoría de medio maratón femenina, participa también la hermana de Dani, Antía Chamosa (séptima en el Mundial de Tokio 2025), junto a Lidia Sánchez-Puebla, Aldara Meilán, Griselda Serret y Sofía Santacreu, un equipo que destaca por su juventud, con tres atletas todavía en categoría sub-23.