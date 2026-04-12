Pontevedra 3-1 Ponferradina: Alain, Alain y Alain

El Pontevedra vuelve a vencer en casa y se impone ante el mejor equipo de la segunda vuelta. Los tres goles de Alain Ribeiro, que acumulaba varias semanas sin ver puerta, hacen que la semana de tres partidos se zanje con dos triunfos como local y una derrota a domicilio.

Con una versión arrolladora salieron los granates al terreno de juego y sorprendieron a todos los asistentes, bercianos y locales incluidos. Un monólogo de ocasiones que arrancó con un disparo tímido de Alberto Gil al poco del pitido inicial. La movilidad entre Diego Gómez y Alain Ribeiro pilló a contrapié a la zaga ponferradina y, desde el comienzo, se vio que el peligro iba a llegar con ellos como protagonistas. En ese control y vendaval ofensivo, el Pontevedra, tras un caótico libre directo botado por Yelko Pino desde tres cuartos de cancha, tuvo el gol en dos ocasiones: el cabezazo de Montoro al segundo poste que Borja Valle sacó de la línea y el rechace de Eimil, que se estrelló en el travesaño antes de que un defensor blanquiazul enviara el balón a saque de esquina. Pino fue el encargado de servir ese córner al primer poste, donde Vidorreta taconeó al área pequeña y Alain mandó el balón al fondo de las mallas ante la explosión de Pasarón.

El estado de gracia se mantuvo, con gol anulado a Alain por fuera de juego en un desmarque a la espalda de la defensa visitante que el sopeloztarra colocó en la escuadra de Ángel Jiménez. El pase llegó desde campo propio, pero el ‘6’ recibió en campo rival en posición antirreglamentaria. No fue el único aviso del hoy delantero centro del Pontevedra. Poco después de ese no gol, en un libre directo botado por el capitán lerezano y repelido por Nóvoa, el banquillo del Pontevedra solicitó la revisión por un posible penalti por mano del central. Para sorpresa de muchos de los presentes, el colegiado rearbitró la acción y señaló la pena máxima. Once metros, Alain Ribeiro contra Ángel Jiménez y segunda diana del vizcaíno. Con el 2-0 momentáneo, los gallegos bajaron una marcha, lo que hizo que el equipo de Mehdi Nafti se estirase un poco antes del descanso y ganase algo de posesión en los compases finales de la primera parte.

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La segunda mitad contó con un mejor despliegue de la Ponferradina, con la presión más adelantada y teniendo más el balón que los locales, cómodos con la ventaja presente en el marcador. A pesar de esa mejoría, la capacidad de crear peligro era nula ante la última línea. Gracias al golazo de Andoni López de falta directa, con un derechazo a la escuadra imparable para Marqueta, la Ponferradina abrió el candado pontevedrés, aunque sin más premio. Nafti agotó sus cambios con todos los jugadores de ataque posibles en busca del empate. El gol llegó, no de botas visitantes, sino con Alain Ribeiro como culpable por tercera vez en la tarde. Diego Gómez centró al área pequeña y el ‘6’ controló y completó el hat-trick con un zurdazo de exterior a la escuadra. Roto el partido con el 3-1, los minutos fueron sucediéndose hasta que Miranda Bolaño mandó a todos a los vestuarios; Ribeiro, con un balón bajo el brazo.