A Parda será el punto de referencia para 7 centros de salud si cierran los sábados

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés aguarda a que se publique el decreto con el que la Xunta modificará el horario de atención de los PACs, que pasarán a abrir el sábado las 24 horas, y no a partir de las 15.00 horas como hasta ahora. El anuncio de esta medida ha levantado ampollas entre asociaciones de pacientes y sindicatos médicos, que consideran que la modificación provocará excesos de jornada, visto el déficit de personal en primaria. Además, critican el previsible cierre de los centros de salud que prestaban ese servicio los sábados por la mañana.

La Consellería de Sanidade ha intensificado estos días su defensa de la atención primaria gallega, ayer mismo su titular, Antonio Gómez Caamaño en Pontevedra, en vísperas de las concentraciones convocadas por SOS Sanidade Pública.

Aunque otras áreas ya aplican el nuevo horario, en la de Pontevedra e O Salnés, se aguarda por el decreto para modificar la atención. De producirse los cierres, sería en los centros de salud de Arcade, A Lama-Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Poio y Vilaboa, que pasaría a tener como punto de atención de referencia el PAC de A Parda en la capital.

Además de las concentraciones convocadas para el lunes, plataformas ciudadanas piden la paralización del proceso «hasta contar con un análisis completo de las necesidades asistenciales y de los recursos disponibles». También solicitan la elaboración de un plan integral que tenga en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión de la población, y su consecuente dificultad de acceso a servicios sanitarios.

Mientras tanto, la consellería acentúa sus medidas para mejorar una atención primaria con escasez de personal. El titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, inauguró ayer en Pontevedra las V Jornadas Nacionales de Tecnologías Diagnósticas en Atención Primaria, organizadas por la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, y puso sobre la mesa el volumen económico «en equipamiento y tecnología para reforzar la capacidad resolutiva de la atención primaria: 90 millones de euros.

Ese montante, canalizado por la Xunta a lo largo de los últimos cuatro años, se traduce en la compra de ecógrafos para los centros de salud, terminales actualizados y redes conectadas que pretenden evitar que el paciente asuma tiempos de espera innecesarios o deambule por diferentes especialistas para obtener una respuesta. El objetivo central de este despliegue de equipamiento es garantizar la capacidad resolutiva del primer eslabón del sistema sanitario. Ante los facultativos, Gómez Caamaño defendió el papel transformador de la innovación, que sitúa «como la única vía para garantizar una atención sanitaria verdaderamente ágil en la próxima década».

El próximo peldaño clínico, que ya ha comenzado a integrarse en la red pública gallega, es el aterrizaje de la inteligencia artificial. Esta herramienta no pretende sustituir el juicio del profesional, sino que se aplica directamente al diagnóstico por imagen. Su función es rastrear radiografías y pruebas visuales para aumentar la precisión de los resultados y acelerar la detección de anomalías. El titular de Sanidade remarcó la obligación de la administración de moverse y avanzar «para preservar la atención primaria como la esencia de un sistema sanitario que se sitúa entre los mejores del mundo». Asimismo, hizo hincapié en que el empleo sanitario de las nuevas tecnologías debe hacerse siempre sobre la base de la evidencia científica.

Noticias relacionadas

El despliegue tecnológico requiere de una maquinaria organizativa capaz de absorberlo. Durante este encuentro con los médicos de proximidad, el conselleiro detalló la inminente reforma administrativa que rediseñará el funcionamiento del primer nivel asistencial. El Sergas creará una nueva Dirección Xeral dedicada en exclusiva a la Atención Primaria. El objetivo es implementar agendas médicas más dinámicas y flexibles para los profesionales, rebajar la saturación diaria y permitir que el tiempo de consulta se ajuste a la gravedad y necesidad real de cada ciudadano.