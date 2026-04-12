Ozosana y Maracaná lideran un gran cierre

El viento del norte, con rachas de más de 15 nudos, puso este fin de semana el cierre más exigente y vistoso a la 12ª Regata Interclubes Ría de Pontevedra, que ya tiene campeones tras seis etapas y más de 50 equipos en liza. Ozosana, Maracaná, Travesío, Estrella, Marcolfo, Ziralla Primero, Daikiri e Iasi se proclamaron vencedores de sus respectivas categorías en una jornada final disputada entre las balizas de Morrazán y el Polígono de Bueu.

La última manga, organizada por la Escuela Naval Militar y puntuable también para el Trofeo Concello de Marín, dejó algunos desenlaces muy apretados. En Clase 1, el Ozosana, patroneado por Juan Carlos Pérez, se llevó la etapa y amarró el triunfo final empatado a nueve puntos con el Barbafeita-Wave Fit, al que superó en el desempate. «La de hoy ha sido una regata muy bonita, muy exigente. Estamos muy contentos de habernos llevado este trofeo», señaló Pérez.

También hubo confirmaciones en varias clases. Maracaná mantuvo el liderato en Clase 2; Travesío hizo lo propio en Clase 3; Estrella cerró su participación con otra victoria y una renta amplia en Clase 4; y Marcolfo certificó su triunfo en Open. En tripulación reducida, Ziralla Primero completó un pleno incontestable. «La de hoy ha sido una regata complicada pero muy divertida y que nos puso a todos a prueba», resumió Ramón Barreiro tras bajar a tierra.

En Clásicos y Veteranos, Daikiri e Iasi conservaron el mando y sellaron el título. Este último firmó además cuatro victorias en cuatro pruebas. «Las condiciones de hoy nos permitieron utilizar todas las velas del barco y disfrutar con plenitud de una maravillosa ría de Pontevedra», destacó José Antonio Ortigueira.

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El cierre definitivo llegó en el Liceo Casino de Pontevedra, con la tradicional cena de tripulaciones y la entrega de premios. El Real Club Náutico de Sanxenxo se adjudicó además el Trofeo Desafío Interclubes, por delante del Club Náutico de Portonovo y del Real Club de Mar de Aguete.