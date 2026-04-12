Una ofrenda floral conmemora en el cementerio de Pontevedra los 95 años de la II República

La participación política de los médicos en la II República y sus consecuencias, con un recuerdo del caso pontevedrés de la familia Zbarsky Kuper, son el eje de las actividades organizadas por la Fundación Luis Tilve, la UGT y la Agrupación Municipal Socialista para este lunes, 13 de abril con motivo del 95 aniversario del martes de la II República. Además de una ofrenda floral en el Cementerio de San Mauro a las 18.00 horas, los actos conmemorativos incluyen unas conferencias centradas nos Zbarsky que se desarrollan en el paraninfo del IES Valle Inclán a partir de las 19.30 horas y en la que intervendrán David Simón Lorda, doctor en Medicina e investigador; Roxelio Pérez Poza, secretario de la Fundación Luis Tilve; e Iván Puentes, secretario general del PSOE de Pontevedra.

Nado en Lodz, Abraham Zbarsky Geller se instaló en Pontevedra, procedente de la URSS, hacia el año 1925. Era dentista y pertenecía a una familia de médicos y odontólogos. Perteneció a la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, de la que fue directivo, colaboró como socio en las actividades del Seminario de Estudos Galegos y formó parte de la Ejecutiva de la Agrupación del Partido Socialista de Pontevedra. Al mismo tiempo, participó como delegado en el Congreso extraordinario de 1931 y su nombre aparece en una lista previa de candidatos al Congreso de los Diputados.

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Abraham, su hijo Elías, y sus cuñados, Simeón Kuper y Elisa Kuper, fueron detenidos en el verano de 1936 y los tres primeros confinados en la Isla de San Simón. Aunque se presentaron cargos contra ellos, todas las causas quedaron sobreseidas, con carácter provisional, y Elisa Kuper fue absuelta. A pesar de esto, permanecieron detenidos y el 29 de diciembre de 1936, con el supuesto motivo de conducirlo a la cárcel de Ponte Caldelas, al parecer a la altura de A Fracha, fue asesinado junto con Ángel Agra Mondragón y Emilio Vilas Davila.