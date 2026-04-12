Lanzan la reforma de tres viales de A Caeira por 750.000 euros

La rehabilitación del entorno urbano de las calles Río Sil, Río Umia y Río Oitavén, en A Caeira, parroquia del Concello de Poio, da un nuevo paso con el inicio de la licitación de unas obras presupuestadas en 794.783,19 euros. La actuación busca reurbanizar toda la zona, renovar el firme y reorganizar el espacio público en uno de los ámbitos incluidos en el Plan A Caeira-Boavista impulsado por el gobierno local.

El proyecto contempla también mejoras en accesibilidad, con la eliminación de barreras, así como la modernización de infraestructuras mediante nueva red de drenaje, canalizaciones soterradas y renovación del alumbrado.

A Estos aspectos se les suma la creación de una conexión peatonal entre las calles Río Sil y Río Tambre, para la que se acondicionará la corredoira instalando un nuevo firme y escaleras remodeladas.

Otra de las intervenciones previstas afectará al espacio infantil y deportivo del entorno, que será rehabilitado para funcionar como punto de encuentro intergeneracional. La propuesta incluye un campo multideportivo, zona de juegos y una grada.

La Xunta de Goberno Local aprobó esta semana el pliego de cláusulas administrativas, por lo que las empresas interesadas dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar sus ofertas desde la publicación del anuncio en el Perfil del Contratante.

La inversión está financiada íntegramente por la Diputación de Pontevedra a través del plan +Provincia. Esta obra forma parte del Plan A Caeira-Boavista, presentado a la vecindad y dotado con 3,4 millones de euros para distintas actuaciones en la zona.

Noticias relacionadas

Además, el Concello de Poio anuncia que ya ha comenzado esta misma semana el procedimiento para adjudicar la creación de las pistas de atletismo de A Seca. Estos trabajos cuentan con un presupuesto que alcanza los 184.000 euros.