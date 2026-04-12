Unos inquilinos desahuciados al ser estafados

Una mujer se enfrenta a dos años de prisión acusada de estafar a una pareja de inquilinos que acabaron desahuciados por no abonar el alquiler de una vivienda en Mollavao. La mujer era inquilina de la casa que después ocupó la pareja, que pagaba a la acusada los plazos para entregarlo al dueño, pero ella se quedó con el dinero.