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Cumple 40 años

Una gala muestra la cara más solidaria de la Coral de Portonovo

R. P.

Sanxenxo

La Coral de Portonovo, que celebra cuarenta años de historia, organizó ayer una gala benéfica en el Auditorio Emilia Pardo Bazán, en colaboración con el Concello, para dar visibilidad y recaudar fondos con los que apoyar a las familias afectadas por el Síndrome de Angelman. una enfermedad neurogenética. con una entrada-donativo de cinco euros.

En el escenario estuvieron el Coro de Oleiros, la Coral de Sarria, Os Gatiños de Portonovo, la Agrupación Teatral O Laranxo, y la Coral de Portonovo, además de que los alumnos de tercer curso de Educación Primaria del CEIP Telleiro protagonizaron un actuación.

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