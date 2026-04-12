Marín
Emprendedores, primer colectivo diana del Plan Integrado de Empleo
Comienzan las sesiones del programa municipal, que sigue el día 16
Marín ha puesto en marcha la formación gratuita impulsada por el Concello para que las personas que acaban de emprender o tienen una idea de negocio puedan resolver todas esas dudas iniciales. El primero de los seminarios del Programa Integrado de Empleo, que son impartidos por parte de Óscar Rey, miembro del Consello Xeral de Economistas e Asesores Laborais y director de la iniciativa, se centró en los trámites básicos que hay que realizar a la hora de arrancar con un negocio.
Las siguientes sesiones, que serán los jueves 16 y 23 de abril, se centrarán en las distintas vías de financiación a las que es posible acceder las personas y en cuales son las obligaciones formales, contables y registrales.
«Creemos que esta es una oportunidad muy buena para animar a personas a que den ese paso. La creación de empresas y la llegada de nuevos autónomos a los municipios siempre es sinónimo de progreso y por ello desde el Concello queremos poner todas las herramientas posibles», expuso en esta primera sesión la concejala de Promoción Económica de Marín, Beatriz Rodríguez.
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