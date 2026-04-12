Turismo
Diez cabañas turísticas y una zona de servicios en Cerdedo Cotobade
Cerdedo Cotobade impulsa un nuevo proyecto turístico en el entorno de la Carballeira de San Xusto con la previsión de crear un complejo de baja densidad formado por diez cabañas, un edificio central de servicios y una piscina exterior, dentro de una propuesta orientada al turismo sostenible y a la integración paisajística.
El diseño, adjudicado por concurso público a la arquitecta Cristina García, plantea una implantación fragmentada para adaptarse a la topografía y a la vegetación existente, reducir el movimiento de tierras y mantener la permeabilidad del suelo. El proyecto contempla unidades de alojamiento independientes con zonas de estar, cocina, dormitorio, baño y terrazas exteriores, distribuidas de forma dispersa para favorecer la privacidad y minimizar el impacto visual.
El complejo se completará con un inmueble de recepción y servicios comunes, que incluirá atención al público, espacio informativo, salones, cafetería, aseos y dependencias auxiliares. Además, prevé una urbanización de bajo impacto con caminos, muros de mampostería tradicional, iluminación integrada, mobiliario exterior, zonas de juego infantil y plantación de arbolado autóctono.
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