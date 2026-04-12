«Comemos peor que nuestros abuelos, pero hay más interés por cuidarse»

La nutricionista Paula Mariño, que trabaja en los centros de salud de A Parda y Marín, ha recibido dos reconocimientos vinculados a su tesis doctoral: uno de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que la situó entre las tres mejores tesis doctorales en endocrinología y nutrición, y el Premio Extraordinario de Doutoramento de la Universidade de Santiago de Compostela.

¿Sobre qué trata su investigación?

Mi tesis trata sobre la epigenética en relación con la dieta, la obesidad y el cáncer. Antes me dedicaba íntegramente a la investigación y trabajaba más en laboratorio, así que era una faceta algo distinta a la que desarrollo hoy en día, pero siempre dentro del ámbito de la nutrición y la salud. La defendí en 2024, pero los premios llegaron después: uno me lo concedieron en octubre y el otro recientemente.

¿Qué le ha llevado a especializarse en nutrición?

En parte por interés personal, por todo lo relacionado con el cuidado de la salud. Y también porque siempre me gustó mucho la cocina y la gastronomía. Elegí esta carrera uniendo esas dos facetas.

¿Está por fin la nutrición ganando el espacio que le corresponde dentro del ámbito sanitario?

Sí, creo que sí. Era algo que se echaba en falta y poco a poco se le está dando más importancia.

¿Cuál es la labor de un nutricionista en Atención Primaria?

Atendemos a cualquier paciente que necesite ayuda nutricional. Nuestra labor principal es la consulta individual, sobre todo con personas con obesidad y diabetes. Pero también vemos pacientes con problemas digestivos, alergias alimentarias y otras patologías en las que la alimentación juega un papel importante. Además, tenemos una vertiente comunitaria, con charlas grupales y actividades orientadas tanto a colectivos concretos como a la prevención en población general.

¿Cómo llegan los pacientes a esta consulta?

Siempre a través de una derivación de un profesional sanitario. Lo más habitual es que sea el médico de cabecera, pero también pueden derivar Enfermería, matronas, otras especialidades o incluso servicios hospitalarios como Endocrinología.

¿Una persona sana podría acudir simplemente para saber si está comiendo bien?

Nos encantaría, porque prevenir sería lo ideal, pero ahora mismo lo habitual es que la derivación esté vinculada a un problema de salud. Sí es verdad que alguna vez hemos atendido a personas que querían mejorar su alimentación sin tener una patología concreta, pero la saturación de las agendas lo dificulta.

En términos generales, ¿comemos bien?

Hay cada vez más interés por la nutrición y más preocupación por cuidarse, pero en general sí podemos decir que hoy comemos peor que nuestros abuelos. Hay un mayor consumo de productos procesados y unos hábitos menos saludables.

¿Eso tiene que ver con el ritmo de vida?

Sin duda. Vivimos con mucha prisa y muchas veces recurrimos a lo más rápido y sencillo para salir del paso. Por eso la prevención y la educación nutricional son tan importantes, porque también se puede comer rápido y saludable, pero hay que conocer ciertos trucos y tener unas nociones básicas.

¿Qué pautas básicas debería seguir cualquier persona en su alimentación?

Yo siempre intento ir a lo más sencillo. Recomendaría que en la dieta hubiese una presencia importante de alimentos de origen vegetal: verduras, hortalizas, legumbres —que son las grandes olvidadas— y frutas. También es fundamental incluir proteínas de buena calidad, porque necesitamos mantener una buena masa muscular: huevos, pescados, y en nuestro caso aprovechar también el pescado de cercanía y la dieta atlántica. Y, por supuesto, grasas de buena calidad.

Y ejercicio físico...

Sí, aunque no sea estrictamente nuestra faceta como nutricionistas, es fundamental. Pasear está muy bien, pero es insuficiente. Necesitamos un poco más de actividad física para cuidar la salud de verdad.

¿Qué enfermedades se pueden prevenir con una buena alimentación y ejercicio?

Principalmente la obesidad, que en sí misma ya es una enfermedad. Pero, además, la obesidad es un factor de riesgo para muchas otras patologías, como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.

Hay etapas de la vida en las que la alimentación cobra una importancia especial, por ejemplo en las mujeres durante la menopausia.

Sí, totalmente. De hecho, es una población muy habitual en consulta: mujeres en premenopausia o menopausia. En esa etapa a veces se complica más el control del peso por los cambios hormonales y por otras circunstancias que todavía siguen siendo bastante tabú. Es un tema del que se habla más que antes, pero todavía queda recorrido.

¿Hay suficientes nutricionistas en la sanidad pública?

No. De hecho, antes éramos diez y ahora somos cinco en esta área, porque hace un año se redujo la plantilla a más de la mitad en toda Galicia.

Eso se notará en esas agendas saturadas de las que hablaba antes.

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Sí, claro. Dependiendo de la zona geográfica, todos estamos bastante al límite. Yo estoy en los centros de salud de A Parda y Marín, pero en el Hospital Montecelo y en el área del Virgen Peregrina hay más compañeras. También hay profesionales que comparten entre distintos centros y concellos, como Bueu, Lérez o Caldas.