El cine de Anxos Fazáns llega al Campus

La dirección de actores, uno de los trabajos más delicados y menos visibles del proceso cinematográfico, protagonizó una nueva cita formativa en la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra con una invitada de referencia: la cineasta Anxos Fazáns. La pontevedresa regresó al centro en el que se formó para compartir con el alumnado su manera de trabajar con intérpretes tras el estreno, a finales de 2025, de su segundo largometraje, ‘As liñas descontinuas’, candidata a once Premios Mestre Mateo.

Fazáns protagonizó un taller centrado en la construcción interpretativa y en los procesos previos al rodaje, desde el análisis del guion y de los personajes hasta los ensayos o los modelos de comunicación en el set. La realizadora defendió la importancia de este ámbito dentro de la creación audiovisual y explicó que es una de las parcelas a las que más atención dedica en sus proyectos.

«Para mí es casi una de las cuestiones más importantes, porque me gusta mucho trabajar muy cerca de los intérpretes. Es algo a lo que dedico mucho tiempo y esfuerzo», señaló.

La sesión partió de su experiencia como guionista y directora, pero también de su trayectoria como docente en una escuela de interpretación. Desde ese doble perfil, Fazáns trasladó al alumnado una visión práctica del oficio, alejada de recetas cerradas. «Voy a hablar desde mi forma de trabajar, no hay una fórmula para hacer cine y cada quien tiene que encontrar la suya», advirtió al inicio de un taller en el que también quiso abrir el foco a «la visión de otras directoras», con la intención de ofrecer una perspectiva más amplia sobre la dirección de actores.

El regreso de la cineasta tuvo además una carga personal. Fazáns reconoció vivir la jornada con una «mezcla de mucha ilusión» y también con la sensación de «volver a casa». Su presencia en la facultad llega apenas un mes después de haber presentado allí ‘As liñas descontinuas’ junto a Silvia Fuentes, también responsable de la productora Sétima, en el marco de la XV Máster Class Audiovisual Galego Augal.

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El taller forma parte de un ciclo de obradoiros impulsado para acercar al alumnado de Comunicación Audiovisual y Publicidade e Relacións Públicas a perfiles profesionales del sector a los que no siempre resulta sencillo acceder a través de las prácticas curriculares, en buena medida por el reducido tamaño de muchas empresas. El programa, promovido al amparo de las ayudas al prácticum del Consello Social de la Universidade de Vigo, busca complementar la formación académica con sesiones breves y presenciales orientadas a la práctica profesional.